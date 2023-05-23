Москва, 23 мая, 2023, 07:00 — ИА Регнум. В России столицу могут перенести в Сибирь, если продолжится потепление климата на планете и среднегодовые температуры повысятся на пять градусов. Жить в Москве при таких условиях будет невозможно. Об этом рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

(сс) tpsdave Вечная мерзлота

Выполняя условия Парижского соглашения, США и Евросоюз планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, а Индия — к 2070-му.

«Вполне реально, что это произойдёт, даже если не к 2050–2060-м годам, а, допустим, к 2080-м», — заявил Кокорин.

Кокорин считает, что, несмотря на это, температура на Земле поднимется в среднем на 2–2,5 градуса, а волны жары будут чаще накрывать планету. Возможно, что средние температуры увеличатся на 4,5–5 градусов, тогда из десяти лет восемь-девять будут аномально жаркими.

При таких условиях, считает эксперт, жить летом в Москве будет невозможно. По его мнению, столицу могут перенести в Красноярск или Новосибирск.

Как сообщало ИА Регнум, согласно прогнозу климатологов, некоторые территории России будут затоплены из-за таяния вечной мерзлоты, что приведёт к разрушению домов и объектов инфраструктуры в северной части страны.

Даже в случае выполнения всех обязательств странами — подписантами Парижского соглашения средняя температура в мире поднимется на несколько градусов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что у человечества нет шансов остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 °C относительно доиндустриального уровня, как это прописано в Парижском соглашении. По его словам, наиболее вероятным является предел глобального потепления к середине века — 2,5 °C.