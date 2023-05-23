Москва, 23 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. При повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов столицу России могут перенести в Сибирь, это может произойти к 2080-м годам, заявил в интервью РИА Новости климатолог Алексей Кокорин:

Анна Рыжкова ИА REGNUM Москва

«Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050–2060-м годам, а, допустим, к 2080-м».

Эксперт считает, что температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими. «Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — допустил он.

Как сообщало ИА Регнум, согласно прогнозу Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), некоторые территории России будут затоплены из-за таяния вечной мерзлоты, что приведёт к разрушению домов и объектов инфраструктуры в северной части страны.

Эксперты считают, что даже в случае выполнения всех обязательств странами, которые подписали Парижское соглашение, средняя температура в мире поднимется на несколько градусов.