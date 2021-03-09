Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Израильский горнодобывающей магнат Дэн Гертлер снова оказался под санкциями США. Выданная ему в последние дни правления администрации Дональда Трампа лицензия на исключение из санкций отозвана. Такое совместное решение сегодня, 9 марта, приняли министерство финансов и Госдепартамент Соединённых Штатов, сообщает Reuters.

В минфине страны пояснили, что освобождение Гертлера от санкций «несовместимо с внешнеполитическими интересами Америки в борьбе с коррупцией во всём мире», в частности в Демократической Республике Конго.

Напомним, американский минфин ввёл санкции в отношении Дэна Гертлера в декабре 2017 года и июне 2018 года, обвинив его в том, что он использовал свою дружбу с бывшим президентом Демократической Республики Конго Жозефом Кабилой для того, чтобы заполучить крупные сделки по добыче полезных ископаемых на сумму более миллиарда долларов.

Читайте также: Новые санкции США «накажут» иностранных инвесторов — аналитик

Санкции запрещали Гертлеру вести дела с американскими гражданами, компаниями или банками, фактически запрещая ему совершать сделки в долларах, а также блокировали доступ к любым активам, которыми он владел в США. Гертлер отрицал свою вину и утверждал, что его инвестиции в Конго способствовали развитию страны.