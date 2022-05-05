5 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Испанию сотрясает шпионский скандал, начало которому было положено в Каталонии и который продолжился уже в Мадриде.

Александр Умрихин, , 00:19 — REGNUM В Испании разгорается скандал, который может иметь достаточно непредсказуемые политические последствия. История о шпионаже, начавшаяся с информации о слежке за представителями каталонского сепаратизма, позднее выявила аналогичные проблемы — но уже в отношении премьер-министра Педро Санчеса и главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, да не просто внутри страны, а якобы со стороны другого государства. Впрочем, не исключено, что последнее — лишь слабая попытка дворца Монклоа сбить градус скандала в отношении и без того непростой истории взаимодействий между Мадридом и Барселоной.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

Каталонский фактор

В последние недели в испанском информационном поле вновь активно обсуждается ситуация с лидерами движения за независимость Каталонии: в СМИ появилась информация о том, что сразу за несколькими десятками каталонских политиков была установлена слежка через программу Pegasus. Вспыхнувшим скандалом сразу же воспользовались в своих интересах политические круги Каталонии (при помощи своих относительных союзников по движению за независимость от Испании в лице басков): так, глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес выступил с рядом жёстких высказываний, призвав Конгресс депутатов Испании инициировать парламентское расследование вокруг сложившейся ситуации, а также потребовав проведения личной встречи с испанским премьером. В самом каталонском Женералитате и вовсе призвали свести к минимуму все контакты с кабинетом министров и даже не исключили приостановки политического диалога с Мадридом.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

В ответ в правительстве Испании заявили, что ни кабмин, ни разведка не стоят за шпионажем в отношении сепаратистов, а министр обороны Испании Маргарита Роблес и вовсе обвинила «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya), «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) и «Единство Страны Басков» (Euskal Herria Bildu) в легкомыслии по вопросу обвинений и призвала их обратиться в суд по поводу информации о шпионаже.

Благими намерениями

В израильской компании NOS Group, занимавшейся разработкой программы Pegasus, заявили испанской прессе, что использование указанной программы в целях слежки за политиками, диссидентами, политическими активистами и журналистами является серьёзным нарушением, поскольку, согласно контрактам, использовать её можно лишь в целях борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

При этом информация о том, какие страны приобрели права на использование Pegasus, не раскрывается. Однако СМИ полагают, что права были приобретены Национальным разведывательным центром Испании ещё в 2016 году.

Шахматный ход или нелепый пиар?

В начале мая 2022 года правительство Испании де-факто сделало ответный ход, по сути отзеркалив ситуацию, произошедшую в Каталонии. В ходе пресс-конференции глава администрации премьер-министра Испании, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос заявил, что в мае и июне 2021 года хакеры перехватили доступ к смартфонам главы правительства Педро Санчеса и министра обороны страны Маргариты Роблес и получили с обоих мобильных устройств некую информацию. При этом смартфон Санчеса взламывался дважды: в первый раз с телефона неизвестным удалось получить 2,6 гигабайта информации, а во второй — 130 мегабайт. Объём же данных, полученных у Роблес, составил всего 9 мегабайт.

Феликс Боланьос La Moncloa

Боланьос также выразил уверенность в том, что хакерская атака осуществлялась со стороны другого государства — правда, уточнить конкретную страну-шпиона он не смог. Министр также подчеркнул, что в свете произошедшего проверке будут подвергнуты смартфоны других членов правительства. Политик не смог объяснить, почему взлом был осуществлён ещё год назад, а проверка смартфона премьер-министра страны прошла лишь недавно.

Марокканский след

Позднее испанское издание El País выяснило, что вместе со смартфонами Санчеса и Роблес был взломан и мобильный телефон Аранчи Гонсалес Лайи, которая была главой МИД Испании в период с 2020 года по 2021 год. Журналисты отмечают, что министр практически сразу была уведомлена спецслужбами о взломе телефона, однако разведка не смогла установить ни программу, с помощью которой осуществился взлом, ни место, из которого осуществлялась хакерская атака.

Аранчи Гонсалес Лайи BMEIA

Издание напомнило, что в апреле 2021 года Испания приняла у себя на лечение главу Сахарской Арабской Демократической Республики и генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Брахима Гали — этот шаг очень не понравился властям Марокко, которые считают Гали военным преступником. При этом, по имеющейся информации, Марокко является одним из клиентов компании NSO Group, которая стала автором шпионской программы Pegasus.

В отместку за лояльность испанцев к Гали власти Марокко усугубили миграционный кризис на границе двух стран: пограничникам и силам правопорядка дали приказ не препятствовать марокканским мигрантам, регулярно штурмующим границу с Испанией, в результате чего в Сеуту и Мелилью проникли тысячи человек.

Защищённые смартфоны под угрозой взлома

Источники агентства EFE в органах государственной безопасности Испании объяснили, что смартфоны, которые глава правительства страны и члены кабмина получают при вступлении в должность, подготовлены Национальным разведывательным центром и включают в себя зашифрованные системы и брандмауэры для предотвращения хакерских атак.

Отмечается, что занимается поставками таких смартфонов департамент национальной безопасности. Членам правительства рекомендуется пользоваться именно такими смартфонами. При этом собеседники агентства признали, что многие министры всё же имеют и личные мобильные, не подключённые к системе защиты.

Последствия скандала

По всей видимости, разбирательства на тему шпионажа в Испании предстоят долгие и громкие. Глава Конгресса депутатов Испании Меричель Батет уже заявила о созыве Комиссии по служебным тайнам, которая в последний раз собиралась аж два года назад, и пригласила на него директора Национального центра разведки Испании Пас Эстебан.

Меричель Батет Ministry of the Presidency. Government of Spain

Главе испанской разведки предстоит достаточно тяжёлая работа: ответить как на вопросы каталонских политиков относительно информации о прослушке своих соратников, так и о ситуации вокруг безопасности со смартфонами.

Кризис или отвлечение внимания?

Не исключено, что правительство Испании пытается отвлечь внимание от ситуации с прослушкой каталонских сепаратистов, продемонстрировав таким образом населению, что в век современных технологий под угрозой взломов и хакерских атак находятся все — от представителей дворца Монклоа до рядовых региональных политиков. Впрочем, это лишь раззадоривает Женералитат Каталонии, который активно пытается использовать ситуацию в свою пользу и поднять ставки в политических переговорах с Мадридом.

Властям Испании предстоит ответить на ряд непростых вопросов: соратники по политическому спектру будут интересоваться, чем занимаются спецслужбы, которые не в состоянии отразить подобные хакерские атаки, а региональные силы будут разыгрывать «каталонскую карту».