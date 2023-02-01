Воспринимая Венгрию как независимую политическую сущность, Орбан не исключает для себя и роли арбитра во время предполагаемых им же переговоров России и Украины.

Иван Журенков, , 19:15 — REGNUM «Ничейная земля», похожая на Афганистан. Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину, предсказав ей неизбежное фиаско, ибо время работает на Россию. Кроме того, как сообщает издание Politico, Орбан заявил о необходимости заморозить линию фронта, добиться прекращения огня и начала переговоров. В Киеве к этим словам главы венгерского правительства отнеслись предсказуемо — посла Венгрии вызывали в МИД Украины для «откровенного разговора».

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, подобные высказывания Орбана продиктованы в первую очередь не его особым расположением к сотрудничеству с Москвой, а тем, что на Украине притесняют этнических венгров.

Соратники Орбана открыто говорят про присоединение юго-западной части Закарпатья, где компактно проживает венгерская община, отмечает собеседник. И именно этим, по словам Трухачева, продиктованы высказывания Орбана о «ничейной земле».

Согласно переписи 2001 года, в регионе жило более 151 тыс. этнических венгров (12% населения области, при этом, например, в городе Берегово венгерское население составляет около половины).

«Я думаю, что слова Орбана — это такое зондирование почвы, — сказал Трухачев ИА REGNUM. — На Украине ведь не нашли ничего лучше, чем отправлять этнических венгров на фронт, и теперь Венгрия может предъявить прямые претензии Украине. Не на всё Закарпатье, а на районы, населенные этническими венграми. Собственно, венгерские паспорта там давно розданы, там действуют венгерские политические партии, население смотрит в сторону Венгрии. И единственное препятствие здесь — ЕС не хочет делать подарок Орбану».

«Если мы посмотрим на сегодняшнюю Украину, то увидим, что некоторые ее части действительно выглядят как ничейная земля. Потому что неясно, кому они принадлежат. Это реальность», — заявил ИА REGNUM член международного дискуссионного клуба «Валдай», венгерский журналист Габор Штир. Он, вместе с тем, указывает, что Орбан никогда не заявлял о том, что Будапешт хочет добиться от Украины каких-то территориальных изменений в свою пользу. Подобные изменения должны быть подкреплены достаточной военной силой, которой Венгрия не располагает, — и не в пользу силового сценария играет членство страны в НАТО, подчеркнул Штир.

При этом Будапешт в последнее время всё чаще поднимает тему положения соотечественников (и сограждан — учитывая раздачу паспортов) по ту сторону венгерско-украинской границы. Так, 23 января на заседании глав МИД ЕС венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о «концентрированных и серьёзных» нападениях на мадьярское нацменьшинство. По его словам, в Закарпатье увольняют без причин директоров школ, педагогов — этнических венгров.

Петер Сийярто © Григорий Сысоев/РИА Новости

Позже издание PestiSracok сообщило, что киевский режим массово мобилизует проживающих на территории Закарпатской области Украины этнических венгров для восполнения больших потерь ВСУ. Госсекретарь офиса премьер-министра по национальной политике Арпад Янош Потапи обвинил власти Украины в том, что те потакают нападкам на закарпатских венгров.

«Венгрия, будучи глубоко национальным государством, в конституции которого прописана защита соплеменников за рубежом, элементарно не может закрыть на это глаза, — отметил Трухачев. — Положение венгров в таких странах, как Сербия, Румыния и Словакия, значительно лучше, чем на Украине. Поэтому Венгрия отказывается помогать Украине и блокирует переговоры по линии Украина — ЕС и Украина — НАТО. Кроме того, Венгрия очень сильно зависима от поставок газа из России, которые главным образом идут через территорию Украины, и Орбан хочет, чтобы так продолжалось и дальше».

Не имея, в силу объективных обстоятельств, взять под прямую защиту венгерские территории в Закарпатье, действующая власть всеми возможными для нее силами препятствует общеевропейской поддержке Украины. Например, 19 января Венгрия решила заблокировать предоставление Украине очередного транша на 500 млн евро, который должен был пойти на приобретение оружия. Кроме того, Сийярто называл «огромной ошибкой» десятый пакет санкций против России, ибо такие шаги, по мнению дипломата, ведут Европу в тупик.

Расселение венгров в Европе в начале XXI века. (сс) Иван Ожерельев.

Сам Орбан так и вовсе заявил о провале санкций ЕС и посетовал, что европейским дипломатам не достает смелости, чтобы признать этот факт, отмечали венгерские СМИ. В конечном итоге, по мнению Орбана, конфликт на Украине может обернуться не в пользу Европы, и будет означать завершение эпохи западного доминирования. Об этом венгерский руководитель сказал в интервью немецкому изданию Tichys Einblick в августе прошлого года.

Не следует при этом забывать, что Орбан, хотя и самый яркий политик в современной Европе, но всё-таки изгой с точки зрения брюссельских элит, отмечает Трухачев.

«Его отношения с Европейским союзом уже лет десять как натянуты. И он всё-таки выступает сегодня как главная внутренняя оппозиция в самом ЕС. Поэтому всё, что он говорит, надо делить на два, а может быть, и на пять, — сказал эксперт. — Что касается приятных для России высказываний венгерского руководства, но их не следует переоценивать. Испортив отношения с Европейским союзом, Орбан пытается найти точки опоры за его пределами, чтобы иметь более сильные позиции в разговоре с тем же самым ЕС. Одной из этих опор является Россия, другой — Турция. Главной же опорой — Китай».

Воспринимая Венгрию как независимую политическую сущность, Орбан не исключает для себя и роли арбитра во время предполагаемых им же переговоров России и Украины, отмечает собеседник. По словам Трухачева, Орбан не просто надеется на такие переговоры, но и знает, что они рано или поздно будут.

«Он всё-таки человек, вхожий во все кабинеты. Венгрия находится внутри Европейского союза, и закрытую информацию он получает — коллеги с ним делятся. Поэтому он пытается застолбить себе роль посредника и повысить международную значимость Венгрии. Но поскольку Венгрия — член ЕС и НАТО, то никаким посредником она не будет. Как и любой другой член ЕС и НАТО, включая Турцию», — полагает политолог.

Маттео Сальвини и Виктор Орбан Interno.gov.it

Не исключено, что в конечном итоге политика Орбана обернется для него не самыми лучшими последствиями, отмечает Трухачев. Он не исключает, что венгерский премьер-министр рискует поплатиться за свою внешнеполитическую автономность, тем более что у Брюсселя есть способы продемонстрировать Будапешту силу своего влияния.

«Венгрия расколота по линии столица — провинция. За Орбана голосует провинция, а Будапешт — против. Поэтому Орбан не застрахован от массовых и длительных выступлений в столице. И это может заставить его прогнуться. Всё-таки Венгрия не находится на необитаемом острове, и рычагов давления на нее у Европейского союза достаточно. В первую очередь финансовых. Дело может дойти до ультиматумов: «Будапешт не получит деньги ЕС, пока Венгрией руководит Орбан». Это, к сожалению, может сработать», — предположил Трухачев.