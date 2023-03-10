Проникшие в Приднестровье террористы из Службы безопасности Украины (СБУ) планировали не только убить главу провозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского, но и дискредитировать российских миротворцев. Об этом 9 марта сообщил прокурор республики Анатолий Гурецкий в фильме, посвященном расследованию покушения на президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент ПМР Вадим Красносельский

Этот фильм, к слову, был оперативно удалён из YouTube администраторами видеохостинга. Удалили «за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз». «Оскорбились», вероятно, в СБУ», — комментирует в Telegram телеканал «Первый приднестровский».

Президент Красносельский сообщил, что с целью защиты Приднестровья уже дал указание главе МИД республики Виталию Игнатьеву подготовить заявление ко всем членам Совбеза ООН. Игнатьев также намерен получить разъяснения у официального Киева.

Украина, впрочем, уже ответила — и ответила предсказуемо. «Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы», — заявили в СБУ. А Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского вообще сказал, что история с покушением — это «план России по атаке на Молдову» и что «нам есть чем заняться на поле боя, и любой теракт на любой другой территории не даст нам лишних козырей».

Кишинёв ограничился однотипными заявлениями премьера Дорина Речана и чиновников «Бюро по интеграции» о том, что молдавские власти не располагают информацией о теракте, и о том, что «компетентные национальные органы расследуют ситуацию». Упомянутые органы сейчас, впрочем, больше заняты обысками в офисах оппонентов президента Майи Санду. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал действующее руководство не дать втянуть республику в военный конфликт. Молдавию, впрочем, уже задействовали организаторы теракта, хотя, конечно, первую скрипку играл Киев.

Родион Прока/ Sputnik/РИА Новости Молдавский политический деятель Дорин Речан

Что известно о подготовке покушения

Автомобиль президента Красносельского должны были взорвать в центре приднестровской столицы — Тирасполя — при помощи другой машины, начиненной взрывчаткой и поражающими элементами, сообщили 9 марта правоохранители ПМР.

В автомобиль положили 8 кг гексогена (почти 14 кг в тротиловом эквиваленте), а также болты, гайки и проволоку. Радиус поражения такого взрывного устройства составил бы сотни метров. Кроме руководителя республики, под угрозой были простые жители.

«По имеющейся информации, данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины», — рассказал сам президент Красносельский.

Исполнители потенциального теракта были задержаны. Телеканал «Первый приднестровский» называет шестерых подозреваемых. В частности, сообщается, что взрывчатку должен был привести в действие некий Вячеслав Кисничан, получивший от СБУ 2,5 тыс. долларов. Трое соучастников названы гражданами Украины, все кроме одного прибыли в Приднестровье под видом беженцев. Технику и взрывчатку террористы получили от двух кураторов из СБУ — «Максима» и «Александра», которые давали указания через мессенджеры, сообщил телеканал. Взрывчатку провезли через территорию Молдавии, по данным спецслужб ПМР.

О реакции властей Украины на публичное обвинение в международном терроризме уже говорилось выше. Но на самом деле логика украинских властей очевидна: убийство Вадима Красносельского должно было принести им очень много козырей. По сути, должно было дать шанс на спасение нынешней украинской власти.

Какие цели преследовал Киев

Киев давно планирует военную операцию в Приднестровье. Она ему нужна по двум причинам.

Во-первых, из-за военных складов возле села Колбасна, где еще с советских времен хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов. Да, многие из них просрочены, у некоторых даже истек срок хранения, однако Киеву с его снарядным голодом выбирать не приходится. И от этого богатства его отделяет всего пара километров приднестровской территории.

Во-вторых, из-за желания нанести имиджевый удар по России. В Приднестровье находится не только несколько тысяч российских миротворцев, но и несколько сотен тысяч обладателей российских паспортов. Каждого из которых Москва должна защищать согласно российской Конституции.

По данным российского Минобороны, само вторжение киевских войск в Приднестровье должно было начаться 24 февраля в ответ на срежиссированную СБУ провокацию — якобы нападение российских миротворцев из Приднестровья на дислоцированных возле границы украинских военных. Киев рассчитывал на блицкриг.

«В тот момент республика была абсолютно не готова к вторжению. Приднестровские власти год не проявляли вообще никакой активности в военной сфере, в том числе и не организовывали обязательные военные сборы. Всё для того, чтобы это не было воспринято Украиной как некие подготовительные мероприятия перед вторжением с приднестровской территории в Одесскую область», — поясняет ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития, бывший замминистра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников.

Владимир Трефилов/РИА Новости Бывший замминистра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников

Однако после заявления российского Минобороны планы по вторжению пересмотрели, и не только потому, что эффект неожиданности исчез. Параллельно, по всей видимости, Россия донесла до заинтересованных лиц последствия такого вторжения — и вдруг выяснилось, что планы Киева не поддерживаются ни в Кишиневе, ни в Бухаресте, ни на Западе.

Сценарий столкновения

На сегодняшний день с точки зрения международного права Приднестровье является территорией Молдавии, а значит, украинскому руководству для операции в Приднестровье против российских миротворцев нужно молдавское разрешение. И Кишинев его давать не хочет просто потому, что не желает быть втянутым в полномасштабные боевые действия с Россией, которая придет на помощь.

«В нынешней ситуации военное вмешательство будет, скорее всего, проходить по сценарию огневого воздействия на те подразделения, которые будут штурмовать Приднестровье. Проще говоря, ударим ракетами, средствами поражения класса «воздух — земля», «море — земля», — поясняет ИА REGNUM редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Военный эксперт Алексей Леонков

Другие аналитики не исключают и иных, более масштабных вариантов вмешательства России. «Россия сможет помочь войсками. Первый вариант — воздушно-десантная операция. Под прикрытием авиации подавляются системы ПВО и на аэродромы Приднестровья выгружается контингент с техникой. Второй — морская операция с высадкой десанта на юге Одесской области с последующим выдвижением в Приднестровье. У нас для этого есть и большие десантные корабли, и корабли поддержки», — поясняет ИА REGNUM глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Подобное вмешательство, конечно, требует времени. Требует, чтобы войска в Приднестровье какое-то время выстояли. И сейчас, когда планы по блицкригу были сорваны, когда эффекта неожиданности уже нет, они могут выстоять. «Что касается сопротивления, то там будет объединенное вооруженное формирование в виде нашего контингента, армии ПМР плюс тамошних мобилизованных. В Приднестровье уже идут сборы резервистов, идут учения. Да и боевое слаживание много времени не займет — там все знают, кто что должен делать», — продолжает Клинцевич.

Румыния и Молдавия не хотят войны. Байден — тоже

В этой ситуации война в Приднестровье может принять затяжной характер и стоить молдавскому руководству его постов. «Внутриполитическая ситуация в Молдове накалена до предела из-за тяжелой социально-экономической ситуации и провокационных действий властей по замене молдавского языка румынским. Молдаване весь этот год с большой опаской следят за развитием конфликта на Украине. Меньше всего они бы хотели вовлечения своей страны в войну», — поясняет Шорников. «Эскалация напряженности на Днестре гарантированно переполнит чашу терпения людей. Власть, которая доведет страну до войны, будет сметена. Майя Санду и ее команда прекрасно это понимают», — считает Игорь Шорников. Молдаване не хотят ни бомбежки своих городов, ни даже усугубления экономического кризиса из-за войны (так, значительная часть электроэнергии страны вырабатывается на левом берегу Днестра).

А вслед за Молдавией в войну будет втянута и Румыния. «Дестабилизация на Днестре может спровоцировать внутренний кризис в Молдове, и Майе Санду придется обратиться к Румынии за помощью. Кишинев имеет несколько соглашений с Бухарестом в области безопасности, а румынский президент Клаус Йоханнис недавно подтвердил Санду, что Румыния готова оказать Молдове любую помощь. Так что в случае неблагоприятного развития событий в конфликт с Россией будет втянута не только Молдова, но и Румыния — государство — член НАТО. Именно этого в Киеве, видимо, и добиваются, однако ни Румыния, ни Молдова воевать с Россией не могут и не хотят», — говорит Шорников.

ROBERT GHEMENT/ EPA/TASS Румынский президент Клаус Йоханнес

Соответственно, этого же не хотят и США — администрация Джо Байдена делает все возможное для того, чтобы избежать прямого вовлечения войск НАТО в украинский конфликт (просто потому, что тогда он имеет все шансы стать ядерным). И, судя по всему, готовность России идти до конца в деле защиты Приднестровья была донесена до американской стороны после вскрытия подготовки украинской провокации. Кроме того, для американцев тут есть не только государственный, но и частный интерес. «Думаю, что Приднестровье увязано с зерновой сделкой. И если там что-то начнется, то мы как минимум заблокируем вывоз зерна, а это сильно ударит по американцам. На сегодняшний день США являются основными бенефициарами сделки — они скупили плодородные земли Украины и получают с нее доход. Поэтому представитель США в ООН, приехав на Украину в прошлом году, первым делом посещала зерновые элеваторы», — говорит Клинцевич.

Своя игра

Так что если бы Киев полностью находился под контролем Запада, то риски войны в Приднестровье были бы минимальными. Тем более что один из бонусов в виде складов под селом Колбасна пропал — по словам Клинцевича, они уже заминированы и Украине при любых условиях не достанутся. Если бы Киев руководствовался строго военной логикой, то риски уменьшились бы еще больше, ведь затяжная война в Приднестровье не нужна и украинскому режиму.

«Нужно понимать, что основной ресурс украинской армии — людской. И он не бесконечен. На линии боестолкновения с российской армией Киеву сейчас нужен каждый штык. И любое ослабление линии боестолкновения за счет операции в Приднестровье (которая для Украины, по сути, лишь пиар-акция) приведет к соответствующим последствиям», — говорит Леонков.

Однако проблема в том, что киевский режим очень часто играет в свою игру и в этой игре (как показала история с обороной Артемовска или организацией терактов в России) пиар-составляющая имеет колоссальное значение. Украине, исходя из внутриполитических причин, нужно нанести имиджевое поражение России в Приднестровье.

Кроме того, украинскому режиму жизненно необходимо вмешательство Запада в конфликт, которое и произойдет в случае реализации многоступенчатой схемы эскалации в Приднестровье. Именно поэтому СБУ и пытается создать новый повод для украинского вторжения на левый берег Днестра. Повод, который не потребует ни разрешения Молдавии, ни даже позволения со стороны Соединенных Штатов. Ведь официально-то речь уже не идет об атаке на русских миротворцев.

Угроза нового теракта

Для этого повода и нужен был теракт против Вадима Красносельского. «Дело в том, что успешное нападение на Вадима Красносельского не просто ввергло бы республику в управленческий хаос, но и стало бы официальным casus belli. Дало бы приднестровским военным повод для нанесения ответных ударов по Украине как по организатору теракта», — говорит Шорников.

Да, приднестровские военные этим казус белли вряд ли бы воспользовались. «Они ведь не самоубийцы. Однако это за них могли бы сделать украинские власти. Фактически Киев хотел повторить трюк с провокацией, только в этом случае украинские военные были бы наряжены не форму российских миротворцев, а в форму приднестровских солдат, якобы мстящих за своего президента», — продолжает Шорников.

Теракт удалось предотвратить. Однако нет никаких гарантий, что киевский режим не попытается устроить новый. Апеллировать к западным «партнерам» для того, чтобы они угомонили Зеленского, не особо эффективно — отчасти из-за проблем с коммуникацией, а отчасти потому, что возможности Соединенных Штатов (не говоря уже о Европе) по контролю Зеленского ограничены. Киевский режим сейчас, повторим, воюет за свое существование, а потому жизненно заинтересован в прямом вовлечении Запада в конфликт с Россией. Так что вариант для гарантированного предотвращения эскалации в Приднестровье представляется лишь один — прорубание долгосрочного территориального коридора к республике через Одесскую область. То есть продолжение СВО до победного конца.