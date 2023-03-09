Премьер-министр Молдавии Речан считает, что Приднестровью не грозит эскалация

Кишинёв, , 16:25 — REGNUM Кишинёв не имеет подтверждённых данных, что в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) спецслужбы сорвали проведение теракта. Об этом 9 марта заявил журналистам премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

По его мнению, ситуация в Молдавии остаётся стабильной, а также не ожидается обострения в Приднестровье.

«Нет угрозы эскалации и нет рисков каких-либо проблем в этой зоне», — сказал Речан.

Он также поблагодарил Киев за «защиту» Молдавии.

Напомним, 9 марта в Приднестровье сообщили о предотвращённом теракте в центре Тирасполя. По данным Следственного комитета республики, правоохранители задержали двоих подозреваемых. В ведомстве заявили, что задержанные якобы действовали по указанию СБУ.

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