Тирасполь, , 13:16 — REGNUM Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти республики обратятся к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Виталий Игнатьев Официальный сайт президента ПМР

«Обратимся сегодня в адрес Украины с призывом предоставить всю необходимую информацию», — сказал Игнатьев.

Власти Приднестровья готовят обращение и к участникам переговоров по приднестровскому урегулированию формата «5+2» с призывом не допустить эскалации напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт с использованием заминированного автомобиля в центре Тирасполя.