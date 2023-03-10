Прокурор Приднестровья Гурецкий: террористы в ПМР хотели дискредитировать российских миротворцев

Тирасполь, , 03:35 — REGNUM Проникшие в Приднестровье террористы СБУ планировали не только убить главу республики Вадима Красносельского, но и намеревались дискредитировать российских миротворцев, которые дислоцированы на приднестровской территории, заявил прокурор Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Анатолий Гурецкий 9 марта в ходе фильма, посвященного соответствующему расследованию.

Российские миротворцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Украина недовольна наличием российского миротворческого контингента в ПМР. Кроме того, Гурецкий отметил, что СБУ стремится убрать с приднестровской территории военные склады в Колбасное, которые используются миротворцами из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Красносельский заявил, что террористическая сеть СБУ, которая собиралась совершить теракт в Тирасполе, полностью обезврежена. 9 марта стало известно, что взрывчатку для этого нападения, по предварительным данным, изготовили на Украине и через Молдавию доставили в ПМР.