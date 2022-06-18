Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Казахстан не признает Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), так как считает их «квазигосударственными территориями». Об этом 17 июня заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

Как отметил Токаев, отвечая на соответствующий вопрос модератора Маргариты Симоньян, ранее было подсчитано, что при реальном применении право наций на самоопределение вместо нынешних 193 государств в состав ООН их будет входить более 500 или 600.

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал он.

При это президент Казахстана, отвечая на вопрос об отношении в республике к ситуации на Украине, указал, что на этот счет существуют «разные мнения».

«Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются», — пояснил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в своём интервью российскому телеканалу президент Казахстана заявил о том, что его страна будет соблюдать западные санкции в отношении России.