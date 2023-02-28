Экс-президент Киргизии Акаев: Блинкен использует Таджикистан как слабое звено

Москва, , 18:37 — REGNUM Главная цель первого визита Энтони Блинкена в Казахстан и его вояжа по странам Средней Азии — добиться дистанцирования и региона от России, сказал ИА REGNUM первый президент Киргизии Аскар Акаев.

Первый президент Киргизии Аскар Акаев © Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС

«Но я не думаю, чтобы американцы могли бы предложить Казахстану что-то существенное взамен, — подчеркнул бывший глава государства. — Я в таких случаях всегда вспоминаю старую поговорку: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». И в сложившейся ситуации следует бояться американцев, приносящих дары в этот регион. Маловероятно, что у них есть дары, которые могут существенно изменить к лучшему экономическую ситуации в Средней Азии».

Акаев обратил внимание на то, что в последнее время и Узбекистан, и Туркменистан проводят политику сближения с Россией. Они увеличивают торговый оборот, взаимодействуя во многих сферах. Не только в экономической, но и в политической. Поэтому вряд ли визит Блинкена может изменить этот тренд.

«Для Узбекистана и Казахстана сотрудничество с Россией открывает новые благотворные крупные проекты. Например, в секторе энергетики. Узбекистан собирается строить атомные электростанции нового поколения, используя российские технологии, которые на 20-30 лет опережают западные. Есть очень интересные российские предложения по газу. Поэтому страны Средней Азии понимают, что во всех отношениях (и в экономическом, и в геополитическом) Россия дает гораздо больше, чем могут дать США и Запад в целом. Поэтому Вашингтон может только мешать прогрессу отношений России со странами Средней Азии с помощью санкций и запугивания», — сказал экс-президент.

Как полагает Акаев, очевидно, что визит Блинкена преследует не только антироссийские, но и антикитайские цели.

«Но будущее Средней Азии связано с двумя великими соседними державами — Россией и Китаем. Сейчас Казахстан и Узбекистан возглавляют лидеры, которые это хорошо понимают, и мне кажется, что этот визит не сможет изменить того тренда, который сложился в отношениях среднеазиатских республик с Россией и Китаем», — сказал Акаев.

По оценке экс-президента Киргизии, в цепи среднеазиатских государств есть слабое звено — государство, которое рискует поддаться на посулы Вашингтона. Акаев полагает, что таким звеном может быть соседний Таджикистан. Эту республику можно рассматривать как наиболее слабое в военном отношении государство региона. Также не следует забывать о более чем тысячекилометровой границе с Афганистаном, контролируемым «Талибаном» (организация запрещена в РФ); о беспорядках в Горном Бадахшане и о пограничных конфликтах с Киргизией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл минувшей ночью с первым официальным визитом в Астану, где встретится с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, сообщил ТАСС.

МИД Казахстана информировал, что в ходе пребывания в Астане госсекретаря примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, визит Блинкена включает в себя МИДов стран Средней Азии и США в формате С5+1.

Формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и США. Он был создан в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.