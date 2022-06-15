Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM Казахстан продолжит сотрудничать с Россией, но при этом не будет нарушать антироссийские санкций. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем продолжать работать, Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно», — сказал Токаев.

Он отметил, что отказ от сотрудничества с РФ и не оправдан с точки зрения развития. При этом казахстанский президент заявил, что «санкции есть санкции», и из-за их несоблюдения может пострадать экономика республики.

Напомним, в марте первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что республика будет соблюдать санкции, введённые против России и Белоруссии. Он подчеркнул, что Казахстан не станет страной, помогающей обходить санкции, так как из-за этого поможет попасть под вторичные санкции.

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