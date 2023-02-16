Власти Украины, вслед за правительствами ряда стран Европы заявили о присутствии в своём воздушном пространстве неустановленных летающих объектов, предположительно, военного назначения. Впервые о появлении подобных НЛО сообщил 12 февраля представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат. С его слов, объект, идентифицированный как «воздушный шар», был впервые обнаружен в небе над Днепропетровском.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат над Украиной

Во вторник, 14 февраля, стало известно о появлении неизвестных целей в небе над Киевом, позднее их засекли также в Черниговской и Житомирской областях. Тогда же местные жители сообщили об активности систем ПВО в этих регионах.

Позднее о присутствии неопознанных объектов в своём воздушном пространстве заявили власти Молдавии. Правительство закрыло воздушное пространство страны для гражданской авиации на пять часов для поиска и уничтожения неизвестных целей. С аналогичным заявлением выступили и власти Румынии, которые заявили о пересечении воздушных границ некими неустановленными объектами.

«Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями», — заявил представитель украинских ВВС Игнат изданию «Украинская правда». По его словам, украинская ПВО «радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью», и при этом в небе постоянно дежурит истребительная авиация.

Схожее предположение о природе неопознанных летающих объектов дал вечером 14 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов. Он заявил, что НЛО — это воздушные шары, несущие имитаторы воздушных целей для противовоздушной обороны.

«Относительно неизвестных объектов… действительно, есть информация о враждебных намерениях. В том числе сбор данных, разведка и выявление активности украинских средств ПВО. Есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы», — подчеркнул представитель киевской военной разведки.

Исходя из заявления Юсова, нельзя с уверенностью сказать, несут ли воздушные шары средства слежения или же разведка производится иными методами. Как предположил в беседе с ИА REGNUM военный эксперт Александр Михайловский, скорее всего, речь идёт о применении так называемых уголковых отражателей.

«Это технология, которая применяется для имитации военных целей, — пояснил эксперт. — В обычном случае радиоволны РЛС отражаются от объекта, например танка, вертолёта или самолёта, благодаря чему происходит идентификация цели и возможно её поражение. Для того чтобы обмануть локаторы, применяются уголковые отражатели радиоволн. По сути это просто металлические пластины, которые размещены перпендикулярно. Они отражают луч локатора, создавая ложную картинку цели.

(сс) Elborgo Уголковый отражатель

Уголковые отражатели можно устанавливать на опоре, либо подвешивать на перекладине на высоте 3–4 метров для имитации наземных целей, а можно запускать на том же воздушном шаре, чтобы создавать поддельную воздушную цель, указал Михайловский.

По сообщениям в открытых источниках, уголковые отражатели уже применялись в ходе специальной военной операции, в частности для защиты Антоновского моста в Херсоне и Крымского моста. Однако в «воздушном варианте» эта технология применяется впервые.

Цель пусков шаров с уголковыми отражателями — создание неразберихи для операторов украинских систем ПВО, которые реагируют на ложные цели и пытаются их поразить, поясняют эксперты. Так, 15 февраля власти Киева сообщили о том, что в небе над городом были замечены неустановленные «летающие объекты», по которым штатно отработали системы противовоздушной обороны города.

Тем самым установки ПВО противника, во-первых, обнаруживают себя, а во-вторых, расходуют боезапас, отмечает Михайловский.

«Сейчас мы наблюдаем, как Киев активно вооружается системами ПВО производства стран НАТО. И они уже создают определённые проблемы при нанесении ударов как ракетами, так и при помощи беспилотников, — рассуждает эксперт. — Возможности натовских установок ПВО надо изучить. Путем запуска ложных целей можно определить место дислокации систем ПВО, даже если они его сменяют, их скорость реагирования, какие районы они прикрывают».

www. imago-images.de/Global Look Press Немецкая система ПВО IRIS-T SLM

Кроме того, как указывалось выше, системы ПВО расходуют на эти ложные цели запас противоракет. «А он у Киева далеко не безграничен — всё поставляется из резервов НАТО. Подобным образом действуют, например, палестинские группировки, которые запускают ложные цели на воздушных шарах, вызывая реакцию израильской ПВО», — указывает Михайловский.

Возможен также комплексный, одновременный запуск ложных целей одновременно с использованием дронов-камикадзе или крылатых ракет (или совместными ударами БПЛА и ракет) по объектам противника, отмечает эксперт. Такая тактика позволит создать ещё большую неразбериху на позициях операторов украинских систем ПВО.

«Если локатор фиксирует сразу десятки целей, нельзя сходу понять, какая из них приоритетная, — отмечает Михайловский. — Конечно, на радаре уголковый отражатель сильно отличается от движущегося дрона. Да и скорость там другая. Но в случае тотальной неразберихи оператор, особенно неопытный, может не разобраться и дать пуск по ложной цели. А значит, он потратит ракету и демаскирует себя». При этом на время перезарядки комплекс ПВО останется без защиты, что сделает его лёгкой добычей тех же российских ударных беспилотников, резюмировал военный эксперт.