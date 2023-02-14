В Молдавии сообщили о закрытии воздушного пространства страны
Молдавия, 14 февраля 2023, 15:36 — REGNUM Власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны, сообщили 14 февраля в авиакомпании Air Moldova.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о наличии доказательств версии Киева о том, что Россия собиралась предпринимать действия для дестабилизации ситуации в Кишинёве. Для этого в том числе были намерены привлечь диверсантов, считает она.
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