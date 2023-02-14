Представитель ВВС Украины заявил о появлении воздушных шаров над территорией страны

Киев, , 18:41 — REGNUM Над территорией Украины появилось несколько воздушных шаров, заявил 14 февраля представитель ВВС страны Юрий Игнат.

Аэростат © NELL REDMOND/EPA/TASS

Он предположил, что речь идет о «шарах с угловыми отражателями». Система ПВО «радиолокационно наблюдает цели», кроме того, на постоянном дежурстве находятся истребители, заявил Игнат.

По его словам, аналогичные объекты, якобы запущенные с территории России, уже сбивались над территорией Днепропетровской области в феврале 2023 года.

Ранее о воздушных шарах над территориями своих стран сообщили также представители США, Канады, Румынии. При этом власти США, сбившие четыре таких объекта, заявили, что не обладают информацией об их предназначении.