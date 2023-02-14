Бухарест, , 17:35 — REGNUM В Румынии подняли в воздух два истребителя после обнаружения системой воздушного мониторинга в небе цели, похожей на метеоаэростат. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

МиГ-21 ВВС Румынии (сс) Ronnie Macdonald

Отмечается, что была выявлена воздушная цель небольших размеров, которая по характеристикам движения была похожа на метеорологический аэростат, летевший на высоте порядка 11 тысяч метров.

Уточняется, что с авиабазы в Фетеште были подняты в небо два самолета Миг-21 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции под командованием НАТО. Боевые машины были направлены к зоне, в которой была зарегистрирована воздушная цель.

По информации пресс-службы, экипажи истребителей не подтвердили наличие воздушной цели. Они находились в зоне порядка 30 минут для полного прояснения ситуации, после этого они возвратились на базу.