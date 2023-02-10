Европейский союз пообещал, что продолжит усиливать санкционное давление на Россию и принимать меры к тому, чтобы Москве было все сложнее обходить эти внешнеэкономические ограничения. С таким совместным заявлением 10 февраля выступили руководители государств — членов ЕС по итогам саммита, прошедшего в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала уже десятый пакет антироссийских санкций, который должен вступить в силу до 24 февраля. Объем пакета составит около 10 млрд евро и коснется очередных экспортных ограничений. Кроме того, под прицел евробюрократов подпадут российские военные и журналисты. С обещаниями ужесточения санкционного прессинга выступали также канцлер Германии Олаф Шольц, а за пределами ЕС — премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Подобная риторика выглядит вполне объяснимой, если учесть, что эффективность антироссийских санкций с каждым днем выглядит все более сомнительной. Как ранее отмечало ИА REGNUM, немецкие и швейцарские аналитики констатируют, что российская экономика смогла выстоять в условиях мощного внешнего давления, сохранила экспортные потоки и сумела привлечь на свой рынок крупный китайский бизнес, который занимает места, оставшиеся после исхода его европейских конкурентов.

Аналогичный вывод делает и профессор Корнеллского университета Николас Малдер (США) в статье, опубликованной 9 февраля The New York Times. Этот специалист по экономической истории отмечает: 2022 год показал, что Запад не может в одиночку добиться «сокрушительных последствий за счет ужесточения санкционных режимов», ведь Россия интенсифицировала контакты со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, которые не присоединились к общезападной санкционной кампании.

Пекинское англоязычное издание China Daily (которое публикует спецвыпуски для США, Гонконга и стран ЕС) в своей колонке призвало европейцев «перестать позволять Вашингтону облапошивать себя», ведь антироссийские санкции бьют в первую очередь, собственно, по европейской экономике. Явной ошибкой китайские аналитики считают недавнее решение ЕС ввести эмбарго на импорт российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки.

Ранее Евросоюз вводил санкции против госдолга России, ограничивал доступ крупнейших отечественных банков к европейскому рынку капитала, запрещал поставки технологий для нефтепереработки и вводил запрет на обслуживание и страхование самолетов. Были заморожены активы Центробанка России, отключен ряд банков от международной системы передачи информации и платежей SWIFT. Был введен запрет на импорт российского угля, экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования и многое-многое другое.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Железнодорожный состав с углем

При всем многообразии санкций, введенных «европейскими партнерами» против России, наша экономика сохраняет на довольно высоком уровне связи не только с незападными странами, но и, собственно, с Западом. На это в комментарии ИА REGNUM указал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его словам, хотя товарооборот РФ с Европой несколько сократился, он всё равно остается внушительным по объемам.

На любопытную особенность товарооборота со странами ЕС обратил внимание президент Владимир Путин в выступлении от 15 декабря 2022-го.

«За девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли — в нашу пользу — в 2,3 раза, до 138 миллиардов долларов. По сути, Евросоюз продолжает потреблять наши товары и услуги, а обратные потоки сдерживает», — отметил тогда глава государства.

«На сегодняшний день совершенно не затронута санкциями такая область, как фармацевтика. А для нас это был бы крайне чувствительный удар, потому что большую часть лекарств и большую часть субстанций для изготовления лекарств внутри страны мы импортируем», — констатировал Колганов.

У ЕС еще остается возможность блокировать те или иные виды экономических связей своих стран с Россией, отметил эксперт. «Но хотя поле введения дополнительных санкций очень широко, страны Европы и Соединенные Штаты стараются не заходить в санкционном давлении на Россию слишком далеко. Они оставляют лазейки в тех областях экономического сотрудничества, которые они считают для себя критически важными», — констатировал Колганов.

Примером, с точки зрения аналитика, может служить история с введением потолка цен на нефть, когда это топливо, переработанное в третьих странах, уже не считается российским. Это, в частности, следует из предварительной инструкции минфина США от 30 декабря прошлого года.

Виталий Тимкив/РИА Новости Цистерны с нефтепродуктами

Тем не менее, как полагает Колганов, ЕС может усилить контроль за теми компаниями, которые сотрудничают с Россией, что затруднит для РФ параллельный импорт.

«Но я не думаю, что это будет как-то очень сильно отличаться от той ситуации, которая уже сложилась. Скажем, если речь идет о таких наших контрагентах, как Иран или КНДР, то они уже и так под санкциями, — уточнил экономист. — Впрочем, что касается китайских компаний, то здесь ситуация сложнее, потому что они действительно опасаются санкций, так как для них западный рынок приоритетный».

Экономический аналитик Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, в свою очередь, полагает: ЕС уже близок к тому, чтобы исчерпать свои возможности санкционного давления на Россию.

«Формально можно придумывать еще сколько угодно запретов», — сказал Хестанов ИА REGNUM. Если предположить в дальнейшем существенное сокращение товарооборота, то у ЕС в таком случае не останется больше в запасе никаких серьезных санкций, которые они могли бы ввести против России.

«Но вот в том, что касается ужесточения контроля за соблюдением санкций, то здесь может многое произойти», — полагает Хестанов. По его словам, самая большая неприятность — это вторичные санкции, то есть санкции, которые могут быть применены к юридическим и физическим лицам, прямо или косвенно приобретающим российские товары или услуги.

«И вот здесь есть пространство для расширительного толкования. С одной стороны, многие страны Юго-Восточной Азии, которые покупают нашу нефть, формально ничего не нарушают, но кто знает, как это истолкуют другие страны и их юристы. Так что здесь большая интрига, и нас ждет немало неприятных сюрпризов», — подытожил Хестанов.

С ним согласен и профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он убежден в том, что у ЕС не осталось каких-то серьезных резервов, за исключением попыток добиться контроля за исполнением ранее введенных санкций. А значит, Брюссель попытается надавить на торговых партнеров России, в частности по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в который, помимо РФ, входят Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан. «Однако здесь ЕС, скорее всего, будет вести себя аккуратно, так как если «передавить», то это может обернуться ухудшением отношений с этими странами», — считает Сафонов.