Глава Еврокомиссии раскрыла подробности десятого пакета санкций против РФ

Брюссель, , 17:26 — REGNUM Десятый пакет антироссийских санкций будет включать ограничения в отношении «пропагандистов», а также политических и военных лидеров РФ. Это заявление 9 февраля сделала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«Они (санкции. — Прим. ИА REGNUM) будут введены против политических и военных лидеров России», — сказала глава ЕК.

Дер Ляйен добавила, что санкции также наложат запрет на экспорт товаров общей суммой €10 млрд. Планируется, что это окажет сильное негативное влияние на российскую экономику.

Напомним, десятый пакет антироссийских санкций Евросоюз готовится ввести 24 февраля, на годовщину начала спецоперации по денацификации Украины.

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