В США эксперт признал устойчивость экономики России под напором санкций Запада

Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Экономика России устояла под напором санкций Запада благодаря оперативным и эффективным ответным мерам, выгодному положению на мировом рынке и торговле с дружественными странами. Такую оценку дал экономической ситуации в России американский историк экономики Николас Малдер в статье, опубликованной 9 февраля изданием The New York Times.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Малдер указал, что российской экономике удалось справиться с «шоком» от введения санкционных мер значительно лучше, чем ожидалось.

«Ограниченное воздействие санкций вызвано принятыми в России ответными мерами, ее размером, положением на рынке и влиянием не присоединившихся к санкциям стран на мировую экономику», — поясняет эксперт.

Малдер отметил, что 2022 год наглядно продемонстрировал, что Запад не может в одиночку «добиваться сокрушительных последствий за счет ужесточения санкционных режимов». По словам эксперта, Россия на фоне обрушения торговых связей с Западом расширила свою коммерческую деятельность со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

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