Британия планирует продолжать ужесточать санкции против России
Лондон, 8 февраля 2023, 22:17 — REGNUM Британия продолжит рассматривать варианты ужесточения антироссийских санкций, заявил премьер-министр Британии Риши Сунак 8 февраля на пресс-конференции в Лондоне.
В брифинге вместе с ним принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министерство иностранных дел Британии внесло в свой санкционный список еще 15 российских физических и юридических лиц.
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