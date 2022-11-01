Власти Киргизии будут ждать ответного предложения от США, чтобы разрешить работу неправительственных организаций и американского СМИ в Бишкеке. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил политический аналитик из Киргизии на условиях анонимности.

ИА REGNUM Киргизия и США

ИА REGNUM: На блокировку «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) отреагировали Госдепартамент США, чиновники Евросоюза и западные правозащитные организации в Киргизии. Они недовольны. Чего они добиваются?

Восстановления статус-кво, при котором никто не мешает коллективному Западу продвигать свои интересы в Киргизии посредством множества НКО, так называемых «правозащитников» и «независимых» СМИ, принимающих самое активное участие в политической жизни республики.

Плюс к тому Госдеп США пока ещё в мягкой форме указывает властям Киргизии на их более чем скромную роль на международной арене — мол, «негоже Моське лаять на слона, а то ведь и под санкции попасть можно».

А уровень Киргизии — это не уровень России или Китая. Киргизская экономика их просто не выдержит, особенно если американцы с европейцами решат «отжать» золотовалютный запас республики.

К тому же Вашингтон может организовать очередную «цветную революцию» — для него это дело привычное, технологии обкатаны, актив в Киргизии имеется. Тем более что в стране такое уже происходило. И не один раз. И официальный Бишкек это прекрасно понимает. А потому оставил себе лазейку, заблокировав сайт «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) не насовсем, а лишь на два месяца.

Заморозка банковских счетов этого так называемого «рупора демократии» — тоже не показатель решительности киргизских властей, поскольку сотрудники «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) без зарплаты сидеть не будут. Её они без особых проблем смогут получить непосредственно у своих кураторов, сидящих в посольстве США.

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ИА REGNUM: Часть СМИ в Киргизии, получающих финансирование из США, выступает против решений Бишкека и требует встречи с президентом. Как Вы считаете, такие методы ведения переговоров могут сработать?

Попытка самопиара так называемых «независимых» СМИ, твердящих о своём желании встретиться с руководством Киргизии, вполне очевидна. И вызывает стойкую ассоциацию с замечательной фразой из советского кинофильма «Три мушкетёра»: «Галантерейщик и кардинал — это сила!».

Но власти Киргизии прекрасно понимают, что переговоры нужно вести не с «галантерейщиком» в лице местных НКО и прозападных массмедиа, а с «кардиналом» — Госдепартаментом США. А потому такие требования будут просто-напросто игнорироваться — официальный Бишкек будет ждать предложений от фактического хозяина всех этих некоммерческих организаций и целого ряда местных «независимых» СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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ИА REGNUM: Для чего США нужен «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и так называемые «независимые СМИ»?

Для продвижения собственных интересов. Сейчас их активно используют, конечно же, не бесплатно, для ведения антироссийской и антикитайской политики, для распускания фейков о ходе специальной военной операции, для обеления киевского режима и раскрутки других политических повесток.

К примеру, прямо сейчас они пытаются дискредитировать Луиса Инасиу Лулу да Силву — недавно избранного президента Бразилии, неугодного Вашингтону из-за активной позиции по сближению с другими латиноамериканскими государствами и по расширению сотрудничества в рамках БРИКС.

Немалую роль в информационной войне, развязанной Западом, играют и ботофермы — политические боты в лице прозападных и протурецких активистов, а также местных националистов и просто работающих на любого, кто платит. Они фактически оккупировали не только киргизский сегмент соцсетей, но и раздел комментариев в «независимых» СМИ, чему потворствуют их модераторы.

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ИА REGNUM: Могли ли на решения Бишкека по блокировке СМИ и аресту активистов как-то влиять третьи силы — Россия, Китай или Турция?

Вряд ли. Более вероятен вариант, когда киргизские политические элиты, оказавшиеся у власти, решили попытаться выторговать для себя какие-либо преференции в обмен на разблокировку «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и освобождение из-под ареста прозападных активистов, подозреваемых в подготовке госпереворота.

Ну, или банальный вариант — власти прозрачно намекают на то, что США должны заплатить. Тем более что ранее Вашингтон неоднократно открыто заявлял о готовности дать немалую сумму за расширение сотрудничества с Бишкеком.

Куда потом пойдут эти деньги — на латание дыр в бюджете Киргизии или же в карман местным чиновникам — это уже другой вопрос, который американские власти вряд ли волнует.

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