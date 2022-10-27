Бишкек, 27 октября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Арест финансируемых США оппозиционеров в Киргизии и блокировка американского СМИ — сигнал Бишкека Вашингтону. Власти Киргизии недовольны тем, что Запад финансирует протесты в стране. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил эксперт по Киргизии на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Напомним, 26 октября министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Причиной стала публикация недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте. 23 октября силовики Киргизии задержали ряд политиков и лидеров неправительственных организаций, 12 человек арестовали на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков.

По мнению эксперта, в Киргизии «со второй половины года наблюдает рост активности ряда политических сил, которые можно отнести к группе оппозиционных».

«Период политического затишья, вызванный разгромом оппозиции в 2021 году, а также пандемией коронавируса, завершился. На естественный рост активности удачно наложился приток средств из-за рубежа. На фоне конфликта между Россией и Западом США, Великобритания и ЕС резко увеличили финансовую поддержку ряда политиков, общественных деятелей и СМИ. В обмен на деньги спонсоры требовали немедленных действий», — рассказал эксперт, знакомый с ситуацией.

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Собеседник подчеркнул, что «дополнительные средства стали допингом, политическая температура в стране начала расти».

политолог из Киргизии «Сейчас мы видим, как в ответ на рост активности части местных политиков, использовавших для раскачки негатива тему спорных территорий на границе с Узбекистаном и передачу рудника Жетим-Тоо Китаю, власти Киргизии начали закручивать гайки. Ряд ключевых деятелей новой оппозиции арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков. Блокировка киргизского филиала американского СМИ «Радио «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) — в первую очередь сигнал Бишкека Вашингтону. Действующие власти таким образом демонстрируют недовольство вмешательством США во внутреннюю политику и, в частности, финансирование ими ряда оппозиционных деятелей».

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Аналитик пояснил, что после случившегося в Киргизии — теперь ход за США.

«Вашингтон может прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз подобных случаях, а могут пойти на обострение. При достижении компромисса, «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) разблокируют, в противном случае судьба этого СМИ может постичь ряд других киргизских СМИ, живущих на американские деньги», — резюмировал политолог.