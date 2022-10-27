Бишкек, 27 октября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Официальный Бишкек предсказуемо реагирует на рост оппозиционной активности. Власти «закручивают гайки». Однако к ключевым фигурам и предполагаемым организаторов протестов у власти вопросов нет. Такое мнение 27 октября в интервью ИА REGNUM высказал эксперт по Киргизии на условиях анонимности.

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Напомним, с 23 октября в Киргизии начались аресты активистов и глав нескольких НПО. 12 человек поместили под арест на два месяца. Их подозревают в организации беспорядков и попытке захвата власти.

Эксперт отметил, что «на рост активности оппозиции власть отвечает закручиванием гаек».

«Сама череда арестов — событие для Киргизии редкое, такое бывало, например, в апреле 2010 за несколько дней до падения режима семьи Бакиевых (Курманбек Бакиев второй президент Киргизии, бежал из страны после переворота в 2010 году, сейчас живет в Белоруссии — Прим. ИА REGNUM). Сейчас подобный сценарий выглядит маловероятным», — считает аналитик.

По его мнению, наиболее вероятным вариантом кажется сценарий, когда «часть задержанных спустя некоторое время выпустят, нескольких — «промаринуют» полгода-год в ожидании суда. Но если руководство Киргизии решит действовать жестко — быстрый суд и длительный срок может стать реальностью для большей части задержанных».

«При этом часть киргизских политиков, выступавших в качестве организаторов последних протестов, осталась на свободе и вообще не упоминается правоохранительными органами. Это интересный момент — возможно эти люди сыграли в отношении единомышленников роль «козлов-провокаторов», — сказал собеседник.

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