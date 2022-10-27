Бишкек, 27 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров — неудобный политик для Запада. В США считают, что он, будучи прагматиком, станет в первую очередь строить отношения с соседями — Россией, Казахстаном и Китаем. Об этом 27 октября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт из Киргизии на условиях анонимности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Собеседник считает, что в Киргизии нарастает «внутренняя политическая борьба, подогретая иностранными деньгами». А противостояние РФ и КНР с Западом здесь является фоном.

«Киргизы борются за власть, крупные державы пытаются усилить влияние в регионе. Для Запада Жапаров неудобный персонаж. Считается, что он, будучи прагматиком, склонен в первую очередь строить отношения с соседями — Китаем, Россией, Турцией, Узбекистаном и Казахстаном. Это не очень комфортная ситуация для взаимодействия по линии «борьбы за демократию», — пояснил аналитик.

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Эксперт подчеркнул, что на данный момент позиции президента Садыра Жапарова и главы спецслужб Камчибека Ташиева «довольно прочны».

«Чтобы снести действующий режим, необходимо, чтобы против действующей команды выступили крупные киргизские кланы. Этого на данный момент не происходит. Арестованные люди в данном случае представляют самих себя и посольство США, за ними нет силовой поддержки в лице сотен боевиков, готовых взять штурмом Белый дом», — отметил он.

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