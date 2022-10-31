Арестованный в Италии по запросу минюста США сын красноярского губернатора Александра Усса — Артём Усс заочно арестован Мещанским судом Москвы как фигурант уголовного дела по отмыванию денежных средств. По вменяемой фигуранту статье грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Теперь дело за экстрадицией Усса в Россию. Чем же знаменит Артём Усс, какие активы у него есть в России и какие госконтракты получала одна из основных его компаний? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

Уголовное дело

О том, что Усса-младшего задержали в Италии, стало известно 17 октября 2022 года. Уточнялось, что группе граждан России выдвинул экономические претензии минюст США. Губернатор Александр Усс в своём телеграм-канале заявил о политическом окрасе обвинений.

Нелишним будет напомнить, что Италия, на территории которой Усс-младший был задержан, ещё в марте 2022 года вошла в список недружественных России стран. Что сын российского губернатора забыл у таких «соседей»?

Уже вечером 27 октября 2022 года судья Горбулина из Мещанского суда Москвы удовлетворила требование компетентных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Артёма Усса, который в карточке дела числится фигурантом уголовного дела по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой в особо крупном размере»).

Фабула дела пока не раскрывалась. В базе МВД России в розыске числится некий Усс Артём Александрович 1982 года рождения, родившийся в Красноярске. Уточняется, что «разыскивается по статье УК».

Активы губернаторской семьи

ИА REGNUM неоднократно разбирало состав бизнес-портфеля сына красноярского губернатора в своих материалах:

Всё лучшее — детям! — фирме сына губернатора Усса подкидывают госконтракты?

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Фирма сына красноярского губернатора получила новые госконтракты

Бизнес-активы есть также и у самого Александра Усса, который занимает губернаторский пост с 29 сентября 2017 года, а до этого был спикером красноярского Заксобрания, членом Совета Федерации, руководил правовым управлением администрации Красноярского края, а также при губернаторе Валерии Зубове был его заместителем. Пока Усс-старший руководит Красноярским краем, его бизнес — ООО «Центральное», доставшееся в наследство от отца, — находится в доверительном управлении компании «Сибирская Альтернатива», которой руководит и владеет Людмила Усс, чьи данные совпадают с данными супруги губернатора.

Правительство Красноярского края Александр Усс с супругой на избирательном участке

Выручка ООО «Сибирская Альтернатива» за 2021 год была довольно скромной — 1,2 млн рублей против 1,1 млн рублей годом ранее при чистой прибыли — 708 и 612 тыс. рублей.

В декларации о доходах губернатора Усса за 2021 год за его супругой числится доход в 20,651 млн рублей. Декларированный доход самого губернатора — 19,289 млн рублей.

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Но вернёмся к непосредственному фигуранту уголовного дела — Артёму Уссу.

Активы Артёма Усса

В ЕГРЮЛ за Уссом-младшим числились статус ИП с 2019 года, оформленный в Москве (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), и напрямую доли в пяти юрлицах, но два из них на сегодня ликвидированы — ООО «Сибирская Земля» (ликвидировано в феврале 2022 года, к дате ликвидации владельцем был Иван Изаков) и ООО «См. Сити» (ликвидировано в 2015 году). Среди бизнес-партнёров Усса по последнему активу (в базе «Контур. Фокус») числились Юрий и Александр Коропачинские. В открытых источниках Юрий Коропачинский фигурирует как глава совета директоров «SM. holding» (за этой группой в СМИ ранее числились в том числе «Стромкомбанк» и «УРСА-банк»). В его биографии также присутствовали должности замглавы комитета по развитию лесопромышленного комплекса администрации Красноярского края (в 90-х годах), должность директора ООО «Енисейлесозавод», ОАО «Красноярский завод комбайнов», президента ОАО «Сибирский машиностроительный холдинг», члена совета директоров ОАО «Уралвнешторгбанк». В 2002 году он также был и. о. замгубернатора края, советником губернатора.

Александр Коропачинский на сегодня занимает пост президента Союза строителей Красноярского края и организаций смежных отраслей — «Крайстройсоюз ОСО».

Также у Усса-младшего ранее была доля в ООО «Специализированный застройщик «Новый Город», которое занимается активной застройкой Красноярска, а также является поставщиком госуслуг. На сайте компании уточняется, что она строит три больших района и отдельные жилые комплексы в разных частях Красноярска. На сегодня Артём Усс доли в компании не имеет, она на 87% принадлежит ООО «УК «См. Сити». А вот уже в последнем у Усса есть около 6% доли. Среди основных владельцев — ранее указанный Юрий Коропачинский (36,6%) и Олег Кириллов (36,6%).

Правительство Новосибирской области Юрий Коропачинский

ООО «УК «См. Сити», в свою очередь, является владельцем шести компаний Красноярска — ООО «Северный город» (оказывает услуги по передаче электрической и тепловой энергии с 2013 года, в том числе муниципальным и госучреждениям), ООО «Специализированный застройщик «Академгородок», АО «Управляющая строительная компания «Новый город» (в 2015 году участвовало в тендере на право заключения контракта на строительство объекта «Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» стоимостью 1,7 млрд рублей, но его получила другая компания), ООО «Специализированный застройщик «Южный берег 23», ООО «Специализированный застройщик «Новый Город «Мичурина», ООО «Специализированный застройщик «Новый Город» (было поставщиком по 17 госконтрактам, в том числе на поставку ресурсов ЖКХ для госведомств).

Среди действующих активов Артёма Усса также 38,7% доли в угледобывающей компании «Сибуголь». Она учреждена в 2001 году. Доля Усса фигурирует в ЕГРЮЛ с апреля 2021 года. Среди его бизнес-партнёров по этому активу Денис Чигрин, Алексей Тихомиров и кипрская фирма Cedric Enterprises Limited (бенефициары не раскрываются). Ранее среди владельцев также фигурировали и другие лица, например, компания с ограниченной ответственностью «Дюнгенес Трэйдинг Лимитед» (Dunеgenes Trading Limited) с Кипра, Александр Концевой (его полный тёзка на сегодня владеет и возглавляет другую красноярскую компанию из сферы угледобычи) и Любовь Хомченко.

ООО «Сибуголь» за 2021 год указало 3,8 млрд рублей выручки против 2,5 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль — 697 млн рублей против 374,984 млн рублей соответственно. Компания владеет тремя лицензиями на добычу бурого угля Большесырского месторождения в Балахтинском районе Красноярского края (участки Новый, Северный и Восточный). Лицензии выданы Красноярскнедрами.

Компания «Сибуголь» — поставщик по 161 государственному контракту на общую сумму 784 млн рублей. При этом за последние 12 месяцев заключено восемь госконтрактов на общую сумму 64 млн рублей. Среди заказчиков — госучреждения Хакасии и Красноярского края, которым руководит отец одного из совладельцев компании — Артёма Усса.

Цитата из видео Большесырское месторождение в Балахтинском районе Красноярского края

Компании «Сибуголь» принадлежат доли в трёх юрлицах — ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания», ООО «Балахтинский уголь» (участник гостендеров госпредприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса») и ООО «Инвесттрансстрой» (поставщик угля по госконтрактам).

Также Уссу приписывают долю в немецкой компании по торговле промышленным оборудованием — Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая упоминается в деле, ставшем основанием для ареста Усса в Италии.

Расследование уголовного дела, возбуждённого в России, продолжается. Пока не раскрывалось, через какой из своих активов фигурант делал финансовые проводки, но выбор, как мы видим, есть. Бизнес-портфель у Усса-младшего довольно обширен.

Напомним, в Сибири это далеко не первое уголовное дело в отношении губернаторских детей. Так, сын бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко Андрей Левченко в 2022 году был приговорён к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве. В его основе лежали госконтракты по замене лифтового оборудования.