29 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 08:24 — REGNUM В Сибирском федеральном округе угледобывающий бизнес оказался одним из самых популярных в губернаторских семьях. У Сергея Цивилёва — главы Кузбасса — в нём занята жена, а у красноярского губернатора Александра Усса — сын, который в апреле 2021 года, похоже, вынужден был выйти из тени после того, как налоговые отношения РФ с Кипром изменились. До этого бенефициаром угледобытчика была кипрская фирма, а вот уже в апреле вместо неё появился Артём Александрович Усс, чьи данные полностью совпадают с данными сына губернатора. ИА REGNUM выяснило, чем же ещё владеет Артём Усс и какие активы есть у фирмы «Сибуголь», где ему принадлежит доля 38,7%. Выяснилось, что за плечами этой компании почти 150 госконтрактов на общую сумму около 700 млн рублей, в том числе заключенных с предприятиями Красноярского края.

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896(фрагмент)

Напомним, о том, на чём зарабатывает свои миллионы Людмила Ус, и что есть в активе у Александра Усса, ИА REGNUM рассказывало ранее в материале «Яд вокруг»: под красноярским губернатором Уссом затрещало кресло?».

На сегодня Людмиле Усс принадлежат 100% доли в ООО «Сибирская альтернатива» (работает в сфере недвижимости). Данная фирма по итогам 2020 года получила чистую прибыль 612 тыс. рублей, а за 2019 год — 843 тыс. рублей. Возможно, что многомиллионные доходы супруге губернатора приносит сдача в аренду имеющейся обширной недвижимости?

Александр Усс Krskstate.ru

Что касается самого Александра Усса, то, в частности, компания в сфере недвижимости — ООО «Центральное», работающее с 2000 года, с апреля 2005 года полностью оформлена на него. Из материалов одного судебного дела 2014 года известно, что как минимум тогда у компании был актив — земельный участок площадью 94 963 кв. м, расположенный на ул. Северное шоссе, 17Д стр. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 23, соор. 10. Его рыночную стоимость тогда оценивали в 80,2 млн рублей. Известно, что участок фирма приобрела по договору купли-продажи от декабря 2009 года, а на нём разрешены производственные, коммунальные и складские объекты. По итогам 2020 года ООО «Центральное» указало чистую прибыль 24,991 млн рублей, а по итогам 2019 года — 24,259 млн рублей. С марта 2020 года доверительным управляющим доли Александра Усса является фирма «Сибирская альтернатива».

А что же сын?

Еще год назад, оценивая активы губернатора, ИА REGNUM обнаружило связь директора компании «Центральное» Василия Чижикова с руководителем ООО «Сибуголь» Александром Александровым. Тогда в числе собственников фигурировала кипрская фирма, а вот уже с 6 апреля 2021 года вместо DUNЕGENES TRADING LIMITED появился Артём Александрович Усс, чьи данные совпадают с данными сына губернатора. Еще в 2020 году в одном из интервью Усс-старший заявлял, что сын «является одним из бенефициаров (выгодополучателей) небольшого угольного разреза».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сибуголь» учреждено в мае 2001 года для добычи бурого угля открытым способом. Уставный капитал фирмы — 300 млн рублей. Директор с 2018 года — Александр Александров. С 6 апреля 2021 года Артёму Уссу принадлежит в компании доля в 38,7% номинальной стоимостью 116,1 млн рублей. Также с февраля 2021 года долей в 27,3% номинальной стоимостью 81,9 млн рублей владеет кипрская фирма «СЕДРИК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (создана в 1997 году), конечный бенефициар которой неизвестен. Среди совладельцев «Сибугля»: Любовь Хомченко — 25,3%, Денис Чигрин — 5,3% и Алексей Тихомиров — 3,4%.

Компания «Сибуголь» имеет филиал в селе Большие Сыры Балахтинского района — разрез «Большесырский» (проектная мощность разреза 5,5 млн тонн в год).

Угольная шахта

На сайте компании уточняется, что она ведёт добычу бурого угля на участках «Новый» и «Восточный» Большесырского месторождения, а с декабря 2018 года вышла на проектную мощность — более 2 млн тонн в год. С 2016 года предприятие отгружает уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а с 2015 года начало экспорт в Европу. У фирмы есть угольные площадки на территории Красноярского края и Хакасии. В качестве партнёров ООО на сайте указаны РЖД, завод РУСАЛа, «Примтеплоэнерго», группа компаний «Кемуглесбыт» и другие.

Компании Артёма Усса также принадлежат ООО «Балахтинский уголь», сократившее в 2020 году уставный капитал с 26,8 млн рублей до 10 тыс. рублей, и автотранспортное ООО «Инвесттрансстрой». Последнее — подрядчик по шести госконтрактом с АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (Красэко), созданным в 2004 году по инициативе правительства Красноярского края, и ГУП Красноярского края «Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление».

«Сибуголь» с 21 декабря 2020 года владеет ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), созданным в январе 1996 года. Уставный капитал «Сибтэка» — почти 4 млн рублей. Директор с 2017 года — Василий Кузьмин. Доля в этой компании находится под обременением — заложена Сбербанку.

ООО «Сибуголь» по итогам 2020 года показало чистую прибыль 374,984 млн рублей, а за 2019 год — 424,679 млн рублей.

В 2019 году «Сибуголь» пытался взыскать с минфина Красноярского края 578 826 068 рублей 48 копеек. Деньги фигурировали как затраты на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги Балахта — Виленка на участке км 15 — км 18 в Балахтинском районе. Ссылался истец на соглашение о сотрудничестве по инвестированию социальных и производственных проектов на территории Красноярского края от 30 июня 2011 года, которое было заключено ООО и правительством Красноярского края. Арбитраж в удовлетворении иска отказал, указав, что в соглашении не предусмотрена возможность возмещения затрат. В материалах дела было указано, что работы проводились «в связи с интенсивным движением тяжеловесного транспорта ООО «Сибуголь» по перевозке угля по пути следования». Примечательно: реализация проекта происходила за счёт кредита Сбербанка «с участием государственной поддержки в форме предоставления ООО «Сибуголь» государственной гарантии Красноярского края в целях обеспечения обязательств» фирмы по кредиту, привлекаемому на инвестиционные цели.

Вагоны с углем

Отдельным иском в том же 2019 году ООО «Сибуголь» через суд пыталось добиться права собственности на эту же дорогу, но неудачно. Суд отказал в удовлетворении требований.

По открытым данным, ООО «Сибуголь» было исполнителем по 156 госконтрактам на общую сумму более 700 млн рублей. Среди заказчиков — всё то же «Красэко», ГУП «Примтеплоэнерго», администрация Сорска в Хакасии и многие другие. Например, в декабре 2020 года был подписан контракт на поставку угля стоимостью 8,8 млн рублей с МКУ «Райтопсбыт» Ширинского района Хакасии. Уголь по нему будут поставлять по 30 июня 2021 года.

Для понимания объёмов работы компании: её выручка в 2020 году составила 2 544 742 000 рублей, а в 2019 году — 2 309 397 000 рублей.

Прочие активы Усса-младшего

Одним лишь угледобытчиком активы Артёма Усса не ограничены. С 2015 года ему принадлежит 5,95% доли в ООО «Управляющая компания «СМ.Сити» (предоставление прочих финансовых услуг), и с ноября 2019 года он работает как ИП в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. ИП зарегистрировано в Москве.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Управляющая компания «СМ.Сити» имеет уставный капитал — более 72 млн рублей. Доля в 36,62% у Юрия Коропачинского. Среди совладельцев — директор Александр Коропачинский, Олег Кириллов — 36,62%, ООО «Финарт» (существует с 2020 года) — 8,69%, Евгений Ковальский — 3,7%, Евгений Сысойков — 0,73%, Александр Васильев — 1,18%, Денис Васильев — 2,8%.

Примечательно: владельцем красноярского ООО «Финарт», работающего в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям, является АО «Управляющая строительная компания «Новый город». В единой системе жилищного строительства за компанией с таким ИНН, как у АО, числится десять строящихся домов и 11 сданных домов. Актив — часть строительной группы «СМ.Сити». Бенефициаром в жилищной системе указан в том числе Артём Усс, так как ООО «Управляющая компания «СМ.Сити» в ООО «Новый город» владеет долей в 95,46%. В активе УК еще четыре красноярских компании из сферы строительства и управления недвижимостью. При этом две из них созданы в январе 2021 года.

Помимо этого, в конце марта 2021 года «СМ.Сити» приобрело 100% доли в ООО «Северный город», работающем с 2006 года в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям.