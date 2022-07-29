Иркутск, , 07:30 — REGNUM Прокуратура Иркутской области известила о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу о получении незаконного дохода в сумме около 1 млрд рублей путем заключения картельного соглашения. Как известно, помимо сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, его фигурантами стали Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов.

Андрей Левченко на скамье подсудимых. В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о получении незаконного дохода в сумме около 1 млрд рублей путем заключения картельного соглашения Прокуратура Иркутской области

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере»).

В суде установлено, что Андрей Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин.

Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории г. Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования, в рамках которых, коммерческой организации перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям — более 435,2 млн рублей.

В результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей.

Кроме того, Хамуляк, Левченко и Рябикин с помощью работников общества и иных лиц, не поставленных в известность о совершаемом преступлении, организовали составление ложных сметных расчетов и актов КС-2 о завышенных объемах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов, а также транспортных расходах при доставке лифтов к месту назначения. На их основании получен доход на общую сумму более 55 млн рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев.

Олег Хамуляк приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн рублей.

Антон Рябикин — к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн рублей.

Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев к 4 годам лишения условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 900 тыс рублей каждому.

Исковые требования, заявленные Фондом капитального ремонта Иркутской области на сумму свыше 55 млн рублей удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в феврале 2019 года прокуратура Ангарска сообщила о возбуждении уголовного дела по факту «предоставления ООО «Звезда» в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложных документов в целях участия в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домах». Так появилась первая статья — «Использование заведомо подложного документа».

Сергей Левченко ушел в отставку с поста губернатора в декабре 2019 года на фоне скандала с ООО «Звезда», связанного с установкой лифтов в многоквартирных домах области. «Звезду» связывали с сыном Левченко.

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