21 февраля 2020 | Время чтения 11 мин

Красноярский край лихорадит. На 29 марта 2020 года запланирован митинг жителей в связи с затянувшейся проблемой «чёрного неба». Губернатор оказался в центре скандала, а на журналиста телеканала «Россия» наехали автомобилем при его попытке взять интервью у водителя. Что происходит в крае Александра Усса?

Анастасия Степанова, , 07:12 — REGNUM Красноярский край и его губернатор на этой неделе прочно обосновались в медиаповестке со скандалами. Красноярцы, уставшие от режима «чёрного неба», планируют в марте митинговать, отмечая в соцсетях, что видят «яд вокруг», а эксперты называют проблему экологии той, что должна решаться «на уровне политики». Разгорается скандал, связанный с наездом автомобилем на журналиста телеканала «Россия», попытавшегося взять интервью у водителя «Мерседеса». И здесь, поговаривают, замешана политика, а точнее видный политик. Также и сам Александр Усс не остался в стороне от скандальной медиаповестки. В разных сообществах и СМИ обсуждается бронь в отеле, которую сделали для губернатора на период проведения экономического форума в Сочи, отмечая, что отель стоит возле дома, принадлежащего Уссу. Чтобы разобраться в ситуации, ИА REGNUM проанализировало активы губернатора и сложившуюся ситуацию, которая в целом отнюдь не добавляет политических очков краевой власти.

Александр Усс Krskstate.ru

О скандалах и ЧП

Красноярск ославился. Ославился в негативном ключе сразу тремя событиями, одно из которых является затянувшейся проблемой, утомившей красноярцев.

Режим «чёрного неба» вводится, когда на город опускается густой смог и становится трудно дышать. С 14 по 17 февраля 2020 года город снова погрузился в дымку, которую сами красноярцы коротко характеризуют — «яд вокруг» и «вижу, чем дышу». Предыдущий режим «чёрного неба» в Красноярске действовал с 10 по 13 января 2020 года.

В связи с многолетней проблемой на карте региона уже давно назрела протестная точка, которая политических очков Уссу точно не добавит. По предварительным данным, 29 марта 2020 года жители города выйдут на митинг, чтобы высказать властям всё, что они думают по сложившейся проблеме.

ИА REGNUM директор красноярской общественной экологической организации «Плотина» «Ключ к решению вопроса с качеством атмосферного воздуха в нашем городе сейчас лежит в политической плоскости, а не в надзорной. Действующие в черте города «грязные» промпредприятия и объекты теплоэнергетики, растущий парк городского автотранспорта и уголь как самый дешёвый вид топлива для частного сектора — все эти вопросы не решаются Росприроднадзором, они должны решаться на уровне политики, а не на уровне контролёров», — отметилдиректор красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов , комментируя режим «чёрного неба».

В связи со сложной экологической ситуацией 25 февраля 2020 года в регионе ждут главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

Добавил имиджевых проблем краевым властям и инцидент с журналистом телеканала «Россия» Павлом Брыкиным. 20 февраля, находясь при осуществлении профессиональной деятельности, Павел попытался взять интервью у водителя на автомобиле «Мерседес», но тот вместо ответов наехал на журналиста. Брыкин получил травмы и был доставлен в больницу, а в отношении виновника возбудили уголовное дело. Есть данные, что за рулём «Мерседеса» находился помощник одного известного в Красноярске политика, который был краевым депутатом в годы председательства в Заксобрании Александра Усса.

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И наконец, до сих пор не стихли разговоры вокруг дорогостоящей брони в отеле для губернатора. Планировалось, что Александр Усс приедет на Российский инвестиционный форум, который должен был пройти с 12 по 14 февраля 2020 года, но был отменён из-за опасности распространения коронавируса. В пресс-службе правительства края ИА REGNUM уточнили, что бронь была аннулирована и средства бюджета не потрачены. Телеграм-каналы сообщали, что речь шла о сумме свыше 246 тыс. рублей. Тогда же поднимался вопрос, что отель, где оформлена бронь, находится рядом с недвижимостью, которую губернатор унаследовал от отца.

Об активах губернатора

Завесу тайны о том, почему выросли его доходы, Александр Усс приоткрыл сам в интервью ТАСС в июле 2018 года. Он, будучи тогда ещё врио губернатора, рассказал, что от отца ему перешло ООО «Центральное».

"Сегодня я — его единственный владелец, обладатель ста процентов акций. Помню, обсуждали: не стоит ли записать что-то на моих дочерей или сына? Отец сказал: «Саша, нам нечего скрывать, теперь ты — глава семьи, и все будет на тебе». Как он решил, так и сделали», — цитирует ТАСС Усса.

Из того же интервью известно, что у губернатора есть «дом в Сочи рядом с санаторием «Заполярье», а его отец возглавлял краевое объединение «Сельхозтехники», которое «потом приватизировалось, акционировалось».

В едином госреестре юрлиц на сегодня ООО «Центральное» полностью оформлено на Александра Викторовича Усса. Компания создана в Красноярске 2 марта 2000 года для аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Стоимость доли, которая с января 2010 года на 100% принадлежит Уссу, — 2 084 160 рублей. Директор компании с апреля 2018 года — Василий Чижиков (соучредитель дачного партнёрства «Цветущий лог» и экс-владелец ликвидированного в 2016 году ООО «Тайга Сибирская», занимавшегося сбором и заготовкой дикорастущих грибов). Последним ООО Чижиков владел совместно с директором красноярского ООО «Сибуголь» Александром Александровым. «Сибуголь» — единственный владелец ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания». Отметим, в ООО «Центральное» за 2018 год был получен чистый доход в размере 2 220 000 рублей, за 2017 год — 26 136 000 рублей.

Возвращаясь к активам Александра Усса. Он также на сегодня является единственным учредителем фонда стратегических исследований «Сибирский клуб». Он создан 10 апреля 2013 года в Красноярске для исследований конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. Интересный факт: в марте 2019 года у фонда сменился директор. Вместо Натальи Фирюлиной им стал Павел Вчерашний (председатель президиума ассоциации «Сибирский научно-образовательный консорциум»). Фирюлина с октября 2018 года является председателем Красноярского городского совета депутатов. А также с 2010 года она советник президента ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». В официальной биографии спикера также указано, что она — «член краевого грантового совета конкурса «Социальное партнерство во имя развития». По данным ЕГРЮЛ, Фирюлина совместно с Натальей Пустовойт и Еленой Кирюхиной числились учредителями некоммерческого партнёрства «Образование. Бизнес. Консалтинг», которое просуществовало с 2005 по октябрь 2018 года. Партнёрство занималось научными исследованиями и было в 2011—2014 годы исполнителем по семи контрактам, пять из которых с агентством по реализации программ общественного развития Красноярского края. Последнее учреждено правительством Красноярского края. Один из контрактов был, например, на проведение дискуссионых встреч с интересными людьми, а другой на организацию и проведение экспертных круглых столов на тему «Проблемы формирования гражданского общества» в городах и районах края».

В активе Усса также есть участие в создании нескольких ликвидированных на сегодня юрлиц, в их числе — красноярская региональная политическая общественная организация «Союз дела и порядка», учреждённая совместно со Светланой Гринберг (соучредитель ассоциации юристов края и экс-владелец землеустроительного ООО «Вертикаль», ликвидированного в декабре 2018 года) и Людмилой Лопатиной (данные схожи с данными экс-совладельца московского ООО «Берген компани», ликвидированного в 2007 году). Данные второго совладельца «Берген компани» Геннадия Березина совпадают с данными действующего с 2017 года начальника межмуниципального управления МВД «Красноярское».

Также Александр Усс был соучредителем в числе 11 физических и юридических лиц фонда апостола Сибири и Аляски св. Иннокентия. В числе соучредителей — бизнесмены из Красноярского края, Хакасии, Москвы (например, соучредитель ассоциации по развитию финансовой инфраструктуры БРИКС, созданной в 2018 году). Есть также в активе Усса — участие в создании ликвидированных на сегодня фонда развития юридического факультета Красноярского госуниверситета, благотворительного фонда возрождения кафедрального Богородице-Рождественного собора г. Красноярска.

Говоря об активах, не лишним будет напомнить и о задекларированных доходах красноярского губернатора. В интервью 2018 года Усс заявлял, что не считает «себя очень уж богатым», добавляя, что «безусловно, человек я обеспеченный».

По итогам 2018 года (за 2019 год декларации ещё не обнародованы), Александр Усс задекларировал 21,949 млн рублей дохода против 221,631 млн рублей (192,949 млн рублей в порядке наследования). Доход супруги губернатора за 2018 год составлял 18,934 млн рублей против 52,527 млн рублей годом ранее.

В 2018 году в активе губернаторский четы было семь земельных участков площадью от 700 до 174 178 кв. м, две квартиры площадью 167,8 и 162,4 кв. м, два дома — на 1074,5 и 324,2 кв. м, четыре дачных дома. У второй половины губернатора в активе также числилось нежилое здание площадью 920,9 кв. м и иное имущество. Автопарк состоял из трёх автомобилей, мотолодки и маломерного судна Silverado 31А.

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По имеющейся информации, супруга красноярского губернатора занимается бизнесом.

Об активах Людмилы Усс

В 2018 году вдова известного уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли и власти края подписали соглашение о создании фонда имени знаменитого оперного певца.

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По данным ЕГРЮЛ, Красноярский фонд развития искусств имени Дмитрия Хворостовского был зарегистрирован 7 июня 2019 года. В его учреждении приняли участие Людмила и Александр Хворостовские, Вера Баранова, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» и Людмила Прокопьевна Усс. Данные последней совпадают с данными супруги губернатора.

В ЕГРЮЛ за Людмилой Усс числятся 100% доли ООО «Сибирская альтернатива», которое работает в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью и создано в январе 2003 года через реорганизацию одноимённого ЗАО, работавшего с июня 1996 года. У Усс также имелись доли в компании «Торговый дом Аркона» из Алтайского края (оптовая торговля), которая была ликвидирована в 2007 году. Среди соучредителей торгового дома были ООО «СМ.Холдинг» (ликвидировано в 2011 году, среди владельцев отметилась австралийская компания «SM.CAPITAL GROUP PTY LTD»), Михаил Геронимус (владеет долями в четырёх действующих ООО Алтайского края), Вадим Шереметов — владелец ликвидированного ООО «Овчинниковский ремонтно-механический завод».