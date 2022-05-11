Москва, , 12:04 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров прилетел на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022» в итальянский город Турин на собственном вертолёте.

Филипп Киркоров (сс) Okras

Как сам Киркоров написал на своей странице в Instagram, он прибыл на конкурс «по специальному приглашению, за заслуги перед «Евровидением».

Певец уточнил, что в этом году будет болеть за греческую певицу. 24-летняя Аманда Георгиади представит песню с мрачным название — «Умрем вместе» (Die together).

Как сообщало ИА REGNUM, первый полуфинал 66-го международного музыкального конкурса «Евровидение» стартовал 11 мая в пригороде итальянского города Турина.

Читайте также: В итальянском Турине стартовал музыкальный конкурс «Евровидение»