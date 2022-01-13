Москва, , 15:02 — REGNUM С телеканала «Муз-ТВ» требуют ответа за трансляцию в эфире артиста Филиппа Киркорова и рэпера Давы (Давида Манукяна) в образе молодожёнов. Соответствующий иск подан в Басманный суд Москвы.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

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Претензии у телеканалу высказал российский гражданин Валентин Семенов. Он требует взыскать с «Муз-ТВ» 24 млн рублей.

«В суд поступило исковое заявление Семёнова к МУЗ-ТВ из-за трансляции, проведённой 4 июня прошлого года с участием Киркорова и Манукяна. Исковые требования составляют 24 млн рублей», — сказала в беседе с ТАСС представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2021 года состоялось трансляция с церемонии вручения премий канала"Муз-ТВ» за 2020−2021 год. Запись эфира не содержала пометки «18+», кроме того, её транслировали в дневное время, а не после 23:00.

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Участвовавшие в церемонии певец Филипп Киркоров и рэпер Давид Манукян появились на красной дорожке в компании полуобнажённых мужчин и вели себя как влюбленная пара. Блогер Даня Милохин приехал в костюме, наполовину состоявшем из женского платья, в женское платье был одет и блогер Игорь Синяк.

Напомним, в ноябре 2021 года телеканал «Муз-ТВ», согласно постановлению суда, был оштрафован на сумму 1 млн рублей за пропаганду среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений.