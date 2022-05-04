Москва, , 20:00 — REGNUM Генеральная прокуратура России начнёт проверку в отношении творчества Филиппа Киркорова. Об этом 4 мая сообщает «Царьград».

Филипп Киркоров Цитата из видео на YouTube

Учредитель издания Константин Малофеев обратился в Генпрокуратуру из-за номера Киркорова на его сольном концерте. Во время исполнения одной из песен артист танцевал и пел на декорациях в виде креста, внутри которых была «распята» актриса. «Человек-павлин верхом на Кресте, величайшей из христианских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих», — уверен Малофеев.

ИА REGNUM напоминает, что концерт в честь дня рождения Филиппа Киркорова прошёл 30 апреля в Кремлёвском дворце. На мероприятии присутствовали многие известные люди, в том числе рэпер Тимати, блогер Дава, певица Ольга Бузова, телеведущая Ксения Собчак и многие другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Филипп Киркоров раскритиковал Маргариту Симоньян