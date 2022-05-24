Бывшего президента Молдавии и лидера Партии социалистов республики (ПСРМ) Игоря Додона задержали на 72 часа. Об этом 24 мая сообщает новостной портал Deschide. md со ссылкой на источники. Также сообщается, что в доме бывшего президента Молдавии прошли обыски в рамках уголовных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

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Новость об обысках и задержании бывшего молдавского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что президент Молдавии Майя Санду начала бороться с оппозицией и действует по указке США. Иные также считают, что нынешнее молдавское руководство может втянуть страну в военный конфликт, подчиняясь Британии и США, как это было с Украиной. Были и те, кто считает, что Санду начала борьбу с политическими конкурентами.

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«Перед войной зачистку устраивают…» — отреагировал 71 830.

«Уже даже скучно становится. Ничего нового, один и тот же сценарий», — добавил один из комментирующих.

«Подчищают «тылы» для размораживания конфликта в Приднестровье», — предположил RomarioMolotelli.

«Креслице зашаталось под президентом Молдавии, вот и убирает конкурентов», — считает Андрей.

«Молдавская власть идёт в плане репрессий по пути Украины… Там — Медведчук, в Молдавии — Додон. Все, кто за сотрудничество с Россией, — «враги нации». Все, кто против Путина и ненавидит символы победы над фашизмом, — молодцы!..» — комментирует один из участников обсуждения.

Пресс-служба Президента ПМР Вадим Красносельский и Игорь Додон

«Украинский сценарий в действии», — добавил Дмитрий Е.

«Да у них Санду, как и Зеленский, ничего не решает. Только озвучивает то, что скажут старшие «товарищи» из Вашингтона», — в свою очередь отметил Anatoly.

«Кураторы Санду не зря приезжали…» — отреагировал Виталий, вероятно, комментируя недавний визит в Молдавию советника Государственного департамента США Дерека Шолле.

«Хороший маневр для того, чтобы отвлечь людей от проблем насущных! Санду допрыгается по заграницам — сметут со свистом!» — отметил N.

«Все понимают: Запад приказал — Санду выполняет. Я думаю, всех социалистов будут прессовать», — высказала предположение Нина.

«Молдавии пора просыпаться. Уже в открытую все пишут, что вас втягивают в войну», — добавила Nelli K.

«А Санду не хотят привлечь за активное обладание гражданством другого государства (речь о гражданстве Румынии. — М. Р.)?» — не без сарказма спросил Денис С.

«Ну в Евросоюз попасть же очень надо, будем убирать всю пророссийскую оппозицию, и неважно, что власти тоже воровали…» — написала Ирина.

«Готовят Молдавию к войне?.. Теперь оппозицию снесут и спокойно поведут ещё одного бычка на убой по приказу Штатов и наглосаксов», — отреагировала Inga.

«Додон за счет ужасной политики Санду сильно повысил свой рейтинг. Майе Георгиевне это сильно не надо. Проще посадить, чем развернуть действующую власть к людям», — считает Светлана Н.

«Молдавию жаль!!! Людей!!! Америка их к обрыву подталкивает, а их Санду продажная сбежит», — написал один из участников обсуждения.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

«Санду зачищает поле по типу Зеленского. Значит Молдавию погонят на убой по типу Украины», — предполагает Мария.

«Ещё один Медведчук, только молдавский…» — подытожила Helen M.

Отметим, позже пресс-секретарь генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпек в комментарии РИА Новости заявила, что подтвердить задержание Игоря Додона ведомство не может.

«Мы не можем подтвердить, что Додон был задержан», — сказала она.

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