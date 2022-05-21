Оксана Переможенко, 21 мая 2022, 11:58 — REGNUM Страны НАТО, в том числе Великобритания, обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. Об этом 20 мая заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в интервью Telegraph.

НАТО
НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметила, что данная мера может быть предпринята исключительно в целях защиты Молдавии от якобы существующей «угрозы вторжения» со стороны Российской Федерации.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Оружие, попавшее в руки к гражданам Молдавии, может стать очень неожиданным сюрпризом для самого НАТО и правительства Молдавии», — отреагировал vidal gusei.

«У меня злости не хватает. Они настолько тупые или думают, что люди дураки и не видят, что происходит. Это уже мировая война. Опять Запад идёт на русских», — написал один из участников обсуждения.

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«Похоже, внутренним морем для России станет не только Азовское, но и скоро Чёрное», — пишет Георгий Л.

«Втягивание в конфликт… Санду ничего не понимает или специально хочет уничтожить Молдавию?» — недоумевает KatyaBazuka.

«Неплохо, если Молдавия будет в составе России, пусть завозят», — с сарказмом добавил Tet.

«У США нет 30 лет, чтобы с помощью соросят настроить население Молдавии против России», — отметила Елена.

«Они для украинцев оружие еле-еле нашкрябывают, а тут еще и молдаванам будут давать.‍ Разве что рогатки», — иронизирует Александр.

«Это чтоб Россия окончательно решила приднестровский вопрос? А после Молдавии пойдут прибалтийские республики и Польша?..» — задумалась Натали.

«Отличная новость, демилитаризация Запада продолжается», — с юмором отреагировал MiR.

«Готовят к победе на Евровидении? Мерзавцы!» — не без сарказма отметила Julia M., проводя аналогию с Украиной.

«Лиза, ты б так о своем Туманном Альбионе пеклась, а то ведь не ровен час и… Ну ты поняла», — смеется Elene S.

«Может, Аляску вернуть под шумок и Великобританию демилитаризировать? Надоели уже», — написал один из участников обсуждения.

«Пока существует гадящая Британия, мира на Земле не видать», — прокомментировал новость Виктор.

«Бедная Молдавия, мало ей [президента Майи] Санду», — пишет Q.

«Ой, допрыгаются эти «центры принятия решений», — отреагировала Victoria.

«То есть страну 404 (Украину — О. П.) уже сдали, так?» — пришел к выводу один из комментирующих.

«Англичанка гадит, как обычно!» — добавила Светлана Ч.

«А Молдавия чем будет расплачиваться за старый металлолом? Яблоками, виноградом и вином? Или территорией?» — недоумевает Андрей.

«Давайте. Потом территории бывшей Молдавии войдут в состав ПМР», — отметил Ivan Z.

«В общем, этого и следовало ожидать. А как закончатся не члены НАТО, в ход пойдут прибалтийские лимитрофы. Англосаксы придумают, как обойти пятый пункт [Североатлантического договора]. Хитрые твари», — возмутился А. В.

«Может, им в Лондон тоже что-то современное отправить по воздуху?» — с сарказмом поинтересовалась Irina P.

«Я так понимаю, что они накачивают постсоветские республики, чтобы Россия их захватили и восстановила Советский Союз? Видимо, кто-то на Западе большой фанат сериала «Симпсоны», которые «предсказали» к 2024 году СССР», — с юмором добавил один из участников обсуждения.

«Украину тоже готовили, учили, оружием накачивали. Удержали? Они реально не понимают, что таким образом не сдерживают, а провоцируют? Или в этом их план и состоит?» — задумалась Наташа.

«Твари англосаксы… На Украину тоже активно еще с осени поставляли якобы чтобы исключить вероятность конфликта, тем самым еще больше создавая условия для этого… Теперь то же самое делают с Молдавией…» — пишет «Мир напополам».

«А почему какую-нибудь ерунду в Европе и США не замутить России? Пусть у себя там разбегаются», — не без сарказма подытожил А. К.