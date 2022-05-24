Молдавия, , 10:40 — REGNUM Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов республики (ПСРМ) Игорь Додон задержан на 72 часа. Об этом 24 мая сообщает новостной портал Deschide. md со ссылкой источники.

Игорь Додон Kremlin.ru

«Почетный председатель ПСРМ и бывший президент республики Молдавия Игорь Додон задержан на 72 часа», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что также был задержан и зять Додона — Петру Мериняну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы молдавской генпрокуратуры Марианна Керпеек рассказала, что экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины.

Отметим, ранее стало известно, что в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона провели обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности республики.