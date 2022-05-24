Молдавия, 24 мая 2022, 10:40 — REGNUM Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов республики (ПСРМ) Игорь Додон задержан на 72 часа. Об этом 24 мая сообщает новостной портал Deschide. md со ссылкой источники.

Игорь Додон
Игорь Додон
Kremlin.ru

«Почетный председатель ПСРМ и бывший президент республики Молдавия Игорь Додон задержан на 72 часа», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что также был задержан и зять Додона — Петру Мериняну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы молдавской генпрокуратуры Марианна Керпеек рассказала, что экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины.

Отметим, ранее стало известно, что в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона провели обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности республики.