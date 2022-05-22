22 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Cети обсудили намерение Великобритании и стран НАТО начать поставки вооружений в Молдавию для защиты от «российской угрозы».

Светлана Рыбина, , 09:52 — REGNUM Заявление главы британского министерства иностранных дел Лиз Трасс о том, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, чтобы защитить страну от якобы «угрозы вторжения» со стороны Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Ёжики плакали и кололись, но продолжали жрать кактус», — написала Мария Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Североатлантический альянс собирается затянуть Россию в бесконечный водоворот приграничных конфликтов.

«Прямо какая-то оружейная лихорадка зацепила НАТО», — заметил Анатолий С.

«Уже на знают, на какой козе подъехать. Лишь бы конфликт не заканчивался и оружие лилось рекой! Запад всех втягивает в свою авантюру!» — пишет Нина В.

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны. 1640

Некоторые комментаторы отмечают, что Молдавия даже не граничит с Российской Федерацией, поэтому остаётся непонятным: как Кишинёв будет обороняться от «агрессии» России, если российские военные пока что не могут физически попасть в республику.

«И молдаване верят, что в НАТО их хотят «защитить» от России? Интересно, почему же Россия до сих пор этого не сделала? Столько возможностей было, а воз и ныне там. Так против кого вооружает альянс Молдавию?» — задаётся вопросом Лилия Т.

Часть людей уверена, что НАТО собирается напичкать Молдавию оружием, чтобы произвести силовой захват территории Приднестровья.

«Стоит отметить, что Молдавия не граничит с Российской Федерацией. Получается, что на Западе опять собираются развязать бойню в Приднестровье. России на месте сидеть нельзя, надо помочь нашим людям», — считает Митька Л.

«Вот под шумок власти Молдовы решили вернуть непокорную республику обратно. А чтобы всё правдоподобно было, надо создать иллюзию нападения со стороны России. С этим надо что-то делать. Приднестровье отдавать нельзя, люди нас ждут», — требует Ольга С.

Ряд пользователей указывает на то, что война выгодна только сторонним наблюдателям в лице НАТО, но точно не Молдавии, жителям Приднестровья и России.

«Санду — ставленница НАТО. Как она может не согласиться? Конечно! Надо вооружить по сути нейтральную страну до зубов, чтобы устроить кровавую провокацию и пустить эти средства для убийства в дело. Кому это выгодно, молдаванам? Сомневаюсь. России это тоже ни к чему. Ищите выгодоприобретателя в Североатлантическом альянсе», — написала Анна П.

Майя Санду European People's Party

Нашлись и те, кто призвал молдаван прекратить позволять своему прозападному марионеточному президенту использовать народ в качестве пушечного мяса для противодействия России.

«Если молдаване хотят светлого будущего своей стране, быть здоровыми и живыми, то пускай они всю эту натовскую грязь палкой выгонят. Ну, а если они считают себя англосаксонским пушечным мясом, то флаг им в руки! Хотят пойти по пути своих украинских соседей — их право», — указывает Арсений А.

Напомним, 21 мая глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс заявила в интервью The Telegraph о том, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, чтобы защитить страну от якобы «угрозы вторжения» со стороны Российской Федерации.