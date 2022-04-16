В качестве ответной меры на недружественный шаг Европейского союза — высылку 19 российских дипломатов — в России объявили persona nоn grata 18 сотрудников представительства ЕС в Российской Федерации. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте».

«Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве, заявили в МИД. Зачем вообще в Москве представительство ЕС? Это военная организация. Она официально ведёт экономическую войну и поставляет оружие. Такие «дипломаты» не нужны», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Гнать их в шею! Они занимаются шпионажем и саботажем», — добавила Альбина Ф.

«Ну, хоть что-то сдвинулось с мертвой точки…» — написала Елена П.

«Вопрос только один, почему только что, а не много лет назад?» — не понимает BNКov.

«После слов Борреля уже надо было всех с котомками на выход», — отметила Kate.

European Parliament Жозеп Боррель

«А в конце можно вообще перестать признавать любые структуры ЕС», — отреагировал alekZz.

«Закажу-ка я им песню «Дорожная». На «Русском радио», — иронизирует Александр.

«Можно [марш] «Прощание славянки», как полякам… Красиво проводили», — с сарказмом прокомментировала новость Lenka P.

«Уже изрядно надоело это никому не нужное джентльменство. «Россия объявила персонами нон грата…бла-бла-бла…». «Россия прекратила поставки газа, нефтепродуктов, железа, пшеницы, удобрений…странам, поставляющим оружие нацистскому режиму на Украине. Словакия, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония удалены из таможенного реестра Российской Федерации», — вот как должно быть. Так надо разговаривать с врагом», — пишет Vlad.

«Главное, что ЕС возмутилось этим фактом», — смеется Артур Б.

«Операция «А нас за что?» в действии», — иронизирует Олег.

«Всех по домам. Пускай на заводы идут», — с сарказмом добавил Pavel R.

«ЕС — фашистская структура и враг России», — написал Veta G.

«Процесс пошел. Главное, не останавливаться», — добавила Ольга.

«Дать 24 часа на сборы, посадить всех в их машинки, построить в колонну и проводить, как в Калининграде, под «Прощание славянки»… Хотя можно еще и платочками помахать…» — отметила Елена Ч.

«Да. Что-то скромно мы. Опять на что-то надеемся?..» — поинтересовался Юрий К.

«Скромно — не скромно, а Евросоюз уже выразил озабоченность», — ответил Юрию К. Анатолий М.

«Всех нельзя. Там увязки по торговле и энергоресурсам. Мы тоже не просто так до сих пор им качаем, бюджет сам собой не наполнится, с народа уже не взять. А обязательства большие… Разберутся и без нас, диванных аналитиков. А вот провожать надо да, как в Калининграде», — также ответил Юрию К. Михаил Щ.

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