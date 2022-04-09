9 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путем.

Мирослава Романенко, , 19:24 — REGNUM Ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путем. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем микроблоге в Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление дипломата обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» (также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «Вконтакте») и «Open Ukraine| Украина».

«Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным путём. Не дипломатическим… Вот такие в Европе дипломаты. Не хочет ли Боррель перемещения поля боя в его родную Испанию?» — поинтересовался автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Признал, что Европа участвует в войне [против РФ]», — отреагировал Андрей Б.

«Пусть тогда сам идёт на это поле боя сражаться в первых рядах», — добавила Arina.

«В чём-то он прав. Мы должны решить его только военным путём. Никаких переговоров с нацистами быть не должно в принципе», — отметил Semen.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«До последнего украинца. Ведь они и после таких слов ничего не понимают и продолжают воевать на радость Западу и американцам», — комментирует Аля.

«Боррель никак не может ни забыть, ни простить унижения, испытанного им, когда он в роли главного европейского дипломата приехал в Россию, весь преисполненный желания поучать… И встретился с Лавровым», — отреагировал AnteiZero.

«Про войну до последнего украинца мы уже слышали, теперь США пытается толкнуть на войну до последнего европейца», — предположила Лена.

«Поэтому «Минские» и были лишь бумажкой», — подчеркнул Коля.

«А чего Боррель сам на поле боя не поехал? Бегал бы с автоматом… а тётенька Урсула [фон дер Ляйен] — полевой санитаркой (она ж врачиха)», — пишет Гюлюш.

«Бойся своих желаний», — смеется NataS.

«До последнего украинца все-таки это не оборот речи…» — задумалась Наташа.

«Ну наконец-то маски сбрасываются окончательно… Решили воевать до последнего украинца и оставить после себя выжженную землю», — возмутился «Долг! Честь! Отечество!».

«Да выиграем, только результат ему не понравится», — с сарказмом добавила Lola.

«Дипломат из него никудышный… Хотя чем удивляться, если они говорят, чтоб воевали до последнего украинца», — отреагировал один из участников обсуждения.

Бойня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ничего себе дипломатия», — не выдержал Андрей.

«ЕС признают, что воюют», — добавила Marina.

«Ну, а Россия что, хочет переговоров?» — не понимает Светлана П.

«Через полгода Европа сама себя начнёт жрать», — написал Valery P.

«Дедушка старый… Ему всё равно», — иронизирует Igor Z.

«Он не понимает, что в ядерной войне победителей не будет», — написала Albina.

«Евродипломатия — она такая…» — добавила Оксана.

«Он просто мечтает надеть темные очки, сидя в кресле-качалке со стаканом дешёвого местного пойла в руке, встретить восход ядерного гриба», — не без сарказма отметил один из участников обсуждения.

«Он имел в виду, что Россия должна победить и лишить Европу этих всех головняков (проблем — М. Р.)», — подытожил также с сарказмом Спиридон Х.