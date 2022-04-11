Брюссель, 11 апреля 2022, 13:51 — REGNUM Страны Европейского союза должны срочно предоставить оружие Украине. Об этом 11 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает агентство Bloomberg.
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Агентство, ссылаясь на источники, приводит слова Борреля о том, что страны-члены ЕС в срочном порядке должны предоставить Украине оружие, о котором она просит.
Ранее Боррель заявил о необходимости военной победы над Россией, подтвердил уже сделанное им ранее заявление.