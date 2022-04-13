13 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:48 — REGNUM Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что руководители министерств иностранных дел Европейского союза договорились о продолжении поставок вооружений на Украину, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот в этом вся фашистская сущность коллективного Запада», — указывает Татьяна С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Евросоюз ведёт себя крайне неразумно. Вместо того чтобы еврочиновникам заниматься своими внутренними экономическими проблемами, они осуществляют поставки вооружения Украине на миллионы и миллионы евро.

«Что ж у них там такого, за что они так борются?» — задаётся вопросом Настя Г.

Некоторые комментаторы отметили забавный факт — поставками вооружений теперь занимаются европейские дипломаты.

«Глава дипломатии объявил об увеличении поставок оружия. Это прекрасно. Дипломатия в Европе официально сдохла! Вот только они зря стараются. Всё их оружие будет разнесено в щепки, не дойдя до места боевых действий!» — отметил Святослав С.

Часть людей полагает, что поставка устаревшего вооружения на Украину может оказаться выгодным делом для властей ЕС.

«Прекрасный бизнес! Продавать «цеевропе» устаревшее и просроченное оружие, которое после пересечения границы тут же уничтожается. Даже на утилизацию не нужно тратиться», — подметил Артём Л.

Военная помощь Украине (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Ряд пользователей указывает на то, что все эти эшелоны с вооружением неминуемо будут ликвидироваться российскими военными, которые следят за ними через спутники.

«Если взрывать все это сразу при пересечении границы или на самой границе, то желающих поставлять оружие для убийства русских поубавится», — считает Александр Б.

«А Евросоюз будет Украине помогать поставками украинских националистов? А то имающиеся у Киева в распоряжении уже заканчиваются», — пишет Марина Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз будет воевать с Россией до последнего украинца, причём не жалеют они даже неонацистов — их выкормышей.

«А вместо оружия почему провизией не обеспечивают? Потому что воюют с Россией до последнего нациста? Бандеровцев корить не надо?» — интересуется Венера Т.

«Бой до последнего бандерлога. И не важно, какой он национальности. Европейцы врубят заднюю, когда мы подойдём к их границе. Тут воевать до последнего европейца в Евросоюзе не готовы», — поделился своим мнением Mrgeorg M.

Уничтожение колонны техники ВСУ вооруженными силами РФ (с) Министерство обороны РФ

«Так и будут пытаться воевать с русскими руками украинцев. И нашпиговывают их своим оружием. У меня один только вопрос: вот зачем нашими простым народам это всё? Пора это прекращать, честное слово. Украинцы, к вам обращаюсь! Кто ещё в здравом уме и в трезвой памяти — остановитесь и сложите оружие, ребятки! Не вам, ни нам это всё не нужно! А умирать за интересы США и Евросоюза — это глупо, вот серьезно! Они все там себе на уме. Ни вы, ни мы им не нужны, поймите это в конце концов! Белоруссия, мы и вы, украинцы, — один народ, и так будет всегда! Я верю, что добро и простая любовь в наших народах победит всё это гадкое зло в Киеве, ненависть, фашизм, нацизм, пытки и убийства! Мы должны быть вместе и дружить! Наш простой народ, дорогие!» — обращается Нина Д.

Напомним, 11 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что руководители министерств иностранных дел Европейского союза договорились о продолжении поставок вооружений на Украину.