За прошедшие сутки, 17 февраля, вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня 66 раз сообщают представительства ДНР и ЛНР в СЦКК.
Международные военные учения Saber Strike стартуют в Латвии
На территории Латвии 18 февраля стартуют международные военные учения Saber Strike 22, которые пройдут под руководством командования ВС США в Европе. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба латвийского минобороны.
ВФУ обстреливают трассу Горловка — Донецк. Движение перекрыто. Под обстрелом район поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан (южнее Горловки). Машины останавливают на подъезде к зоне обстрела.
В ДНР заявили, что с начала суток на их территорию прилетело уже около 80 мин и снарядов.
Прямой диалог Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками не имеет смысла, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Нет, не пойдем [на прямые переговоры с ними]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу. Вот это они решают», — сказал он.
Газета Washington Post утверждает, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
Власти самопровозглашенной ДНР начали эвакуацию жителей из посёлка Александровка. Накануне ситуация на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. В Донецке сообщили о минометном обстреле поселка Гольмовский и артиллерийском ударе украинских военных по поселку Петровское.
Посольство РФ опровергло заявления главы МИД Канады по ситуации в Донбассе
Заявления главы МИД Канады Мелани Жоли о якобы произошедших военных действиях в Донбассе с участием войск России не соответствуют действительности и вызывают глубокое разочарование. Об этом 18 февраля говорится в заявлении российского диппредставительства в Оттаве, которое опубликовано на странице посольства РФ в соцсети Twitter.
В результате обстрела ВСУ без света остался поселок Красный Партизан возле Ясиноватой. Повреждена подстанция «Раздольная», обеспечивающая электричеством несколько населенных пунктов Ясиноватского района.
Как сообщил каналу «Донбасс решает» глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, в течение часа будет включена резервная линия, после чего свет вернется в дома, без него останутся только три улицы.
«Когда начался обстрел, школьников в целях безопасности эвакуировали в бомбоубежище. Сейчас он прекратился, поэтому отправим детей по домам», — сказал Шевченко.
ВСУ продолжают обстрел Донбасса. По поселку Верхнеторецкое украинские силовики утром 18 февраля выпустили 43 гранаты из гранатомётов различных типов.
- По Новой Ласпе — 12 мин калибра 120 мм;
- По поселку Дзержинское — 4 артиллерийских снаряда калибра 120 мм и 16 мин из 120-мм минометов;
- По Доломитному — 4 мины калибра 120 мм.
Вашингтон грубо и цинично отрицает геноцид русских в Донбассе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Позиция американской администрации вызывает возмущение и негодование.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» — сказал дипломат.