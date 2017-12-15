Истерия Запада и стран Европы по поводу «российского вторжения» на Украину всё накаляется под почти непрерывные массированные обстрелы Донбасса со стороны вооружённых сил Украины. Есть разрушения и жертвы, но их словно не замечают.

При этом называются новые способы «ужасного нападения России на Украину» (нападение начнется с реальной или мнимой химической атаки — госсекретарь СШАБлинкен) и даты (после 20 февраля).

Одновременно с этим к донбасским границам продолжается переброска танков и тяжёлой артиллерии. Даже спецмониторинговая миссия ОБСЕ увидела «резкий рост напряженности на донецком и луганском направлениях». Минские соглашения, кажется, попраны окончательно.

Подробности об очередной провокации Запада в отношении России читайте в трансляции ИА REGNUM.

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