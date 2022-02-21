Москва, 21 февраля 2022, 19:35 — REGNUM Все больше регионов включаются в помощь гражданам, прибывающим в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня объединенные волонтерские группы #МыВместе работают уже в пяти областях: Ростовской, Воронежской, Саратовской, Курской и Волгоградской. Завтра к ним присоединятся добровольцы еще 11 субъектов страны.
Сводная группа волонтеров сформирована из команды «Молодёжки ОНФ», движения #МыВместе, представителей «Молодой Гвардии Единой России» и волонтерской роты.
Сегодня утром в Курскую область прибыл поезд с беженцами, который доставил в регион 525 человек. По данным областной администрации, всего курские власти готовятся принять более 1,5 тысяч эвакуированных граждан. Волонтеры «Молодёжки ОНФ» работали с 6 утра — встречали прибывший состав. Добровольцы провожали женщин, детей и пожилых людей до автобусов, помогали с багажом, оказывали содействие сотрудникам регионального МЧС России с формированием списков приехавших.
Добровольцы в Волгоградской области сегодня помогали сформировать гуманитарный груз для беженцев и жителей дружеских республик. Оказывали физическую помощь — загружали воду, продукты и вещи первой необходимости, а также одноразовую посуду и средства гигиены.
В Ростовской области планируется организация волонтерского корпуса на КПП со стороны Луганской народной республики. Такого же, как на пропуске «Успенка», что на границе с Донецком. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, координатор молодежной политики в партии «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Он координирует круглосуточную работу волонтерского корпуса с 19 февраля.
Сегодня Игорь Кастюкевич провел ночное дежурство вместе с ребятами. Ночью были задействованы пять волонтеров. В дневную смену ежедневно заступают 25 человек.
Многие вынуждены разлучаться с близкими. У кого-то в Луганске и Донецке остаются мужья, кто-то расстается с детьми. Светлана Кваша в разговоре с волонтерами не сдержалась и заплакала.
Встречали беженцев сегодня сводные группы добровольцев и в Саратове. В регион приехали 510 человек. Вместе с представителями власти и МЧС участники волонтерской команды проводили пассажиров до автобусов, для дальнейшего размещения в пунктах временного размещения. Как отмечают волонтеры команды «Молодёжки ОНФ», некоторые люди приехали с домашними животными, кто-то даже вез с собой телевизор. Добровольцы также проинформировали прибывших, каким образом можно оформить и получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей, а также решить вопрос с обучением детей в школах.
Четвертый по счету состав с беженцами приняла сегодня Воронежская область. Добровольцы также организовали встречу и сопровождение приехавших. В регион прибыли уже 3,5 тысяч человек.
Сегодня ночью и завтра утром к работе присоединятся волонтеры Липецкой Пензенской, Московской, Ульяновской и Нижегородской областей. Здесь добровольцы будут встречать ранние утренние рейсы. Кроме того, в течение дня в помощь включатся волонтерские группы Чувашии, Башкортостана, Астраханской, Ленинградской, Брянской, Орловской, Тульской, Самарской, Новгородской, Рязанской областей, а также Севастополя.