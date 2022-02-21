Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM С начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской народных республик в Россию прибыло почти 61 тыс. человек. Об этом 21 февраля журналистам сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За ночь количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи человек», — уточнил он.

По словам Чуприяна, продолжается отправка беженцев из Донбасса в другие российские регионы.