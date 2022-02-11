По состоянию на первую неделю февраля на Украине потребили в два раза меньше природного газа, нежели за аналогичный период 2021 года. Об этом 10 февраля в ходе брифинга заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Видеозапись брифинга была опубликована на YouTube-канале министерства энергетики Украины.

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«Мы наблюдаем тенденцию к уменьшению потребления газа», — отметил министр.

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Чиновник добавил, что в первую неделю февраля потребители израсходовали порядка 350 млн кубических метров газа, что, по словам министра, в два раза меньше того объема, который Украина потребила в первую неделю февраля 2021 года.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского интернет-журнала «Новое издание».

«Это явно пошло на пользу промышленным производствам», — с сарказмом отреагировал Константин А.

«Так конечно. Предприятия остановились, никому газ не по карману… [поэтому] потребление снизилось вдвое!» — отметил один из участников обсуждения.

«Это победа или перемога (победа. — М. Р.)?» — иронизирует Виктория Б.

«Прикрутили!!!» — пишет «ВИК».

"Пусть припишут себе в перемогу теплую погоду и отсутствие морозов», — с сарказмом добавила Catherine H.

ИА REGNUM Газ

«При таких ценах неудивительно», — прокомментировал «Мирный».

"И погода ещё довольно тёплая», — написал MBS.

«Скоро ещё больше закроют предприятий — и вуаля, газа будет хватать», — не без сарказма отреагировал Al GL.

«Краники прикрутили — прогресс», — отметил Олег.

«Никто не мерзнет. Топят, как и топили, просто холодов не было», — добавил Pampam.

«Можно вообще не пользоваться газом, экономия 100%», — пошутил Zsamoan.

«И бадяжить (разбавлять. — М. Р.) начали по-страшному. Раньше чайник закипал в два раза быстрее. Так что есть еще куда сокращать», — отреагировал Vladimir M.

«Что, предприятиям… [конец]? Не работают, соответственно, и не потребляют газ…» — прокомментировал новость Yahooshkiii.

«За счёт всех учебных заведений, ушедших на карантин… [Плевать] на то, что дети не получат весь объём знаний — главное, экономия!!!» — отреагировал «Белый витязь».

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«А платёжки стали больше», — добавил V. V.

«Нужно цену ещё поднять процентов на 300, тогда совсем не нужно будет закупать и потреблять газ», — не без сарказма пишет Evgeniy.

«К июню [потребление газа] снизят ещё в семь раз. Это победа однозначно…» — иронизирует «Вайгач Остров».

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