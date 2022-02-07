7 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что на Украине цены на хлеб выросли до рекордно высоких отметок за последние пять лет.

Мирослава Романенко, , 18:31 — REGNUM На Украине цены на хлеб выросли до рекордно высоких отметок за последние пять лет, сообщает портал Agravery.com со ссылкой на министерство финансов Украины.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

По данным источника, пшеничный хлеб начал дорожать с конца лета 2021 года. К февралю 2022 года цена достигла рекордной за пять лет отметки в 25,9 гривны (или 69,67 рубля, речь о стоимости 600 грамм хлеба в супермаркетах. — М. Р.). Подорожал также и ржаной хлеб. Так, в январе в супермаркетах буханку ржаного хлеба весом в 900 грамм можно было купить за 30,6 гривны (или 82,31 рубля. — М. Р.), однако в феврале стоимость хлеба выросла до 31,5 гривны (или 84,73 рубля. — М. Р.).

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и украинской журналистки Дианы Панченко. Также новость обсудили на YouTube-канале «ТСН» (новостная передача «Телевизионная служба новостей», которая выходит на украинском телеканале «1+1»). Многие отметили, что дорожают многие продукты питания, не только хлеб.

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«На Украине цена на хлеб достигла рекордного уровня за пять лет. И это очень интересно на фоне заверений о беспрецедентном урожае и потрясающих объемах экспорта пшеницы», — написал в своем телеграм-канале украинский журналист, блогер и политик Анатолий Шарий.

«Специально делают, чтобы люди и хлеба не могли купить…» — отреагировала Наталья М.

«Теперь ждём потрясающих объёмов импорта муки», — с сарказмом добавил Василий С.

«Вообще-то кроме хлеба овощи бьют рекорды. В Европе тоже капуста вздорожала всемеро?» — задался вопросом Vladimir M.

«Свободная зона [торговли] с Турцией: мы им пшеницу — они нам муку из неё. Гении!» — написал Валентин Х.

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«Надо бы теперь выступить Елене Зеленской и сказать что-то вроде: «Если у людей нет хлеба, пусть едят пирожные» (фраза, которую приписывают Марии-Антуанетте. — М. Р.)», — иронизирует Андрей К.

«Сейчас куча «экспертов» сообщит о том, что хлеб есть вредно», — пишет Зоя М.

«Зато у нас есть несколько сот тонн английского и американского железа. Накорми украинцев «джавелинами», — с сарказмом добавил Сергей И.

«Наконец-то европейские цены. Рынок всё порешал. Можно праздновать перемогу (победу. — М. Р.)», — иронизирует Варфоломей К.

Украина идет в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Муку стали закупать в Турции, и хлеб сразу подорожал. Зато зона свободной торговли с Турцией, которая уничтожает отечественного аграрного производителя. Ещё закупаем у России сало, огурцы, гречку, у Белоруссии — картошку, яйца. Про квоты ЕС по ассоциации (Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. — М. Р.) вообще промолчу. Полностью уничтожается своё сельское хозяйство», — отметил Антон Г.

«Только хлеб? Да всё подорожало! Это ещё не предел их реформ! Эти бараны доведут до полного краха!» — с сарказмом подытожил Алекс В.

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