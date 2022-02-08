8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в 2021 году украинские трудовые мигранты установили рекорд по объемам перечисленной в страну валюты. Годовой объем переводов составил в 2021 году $15 млрд.

Мирослава Романенко, , 20:30 — REGNUM В 2021 году украинские трудовые мигранты установили рекорд по объемам перечисленной в страну валюты. Об этом 7 февраля со ссылкой на инфографику Национального банка Украины (НБУ) сообщает издание «Страна.UA».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным НБУ, годовой объем переводов составляет $15 млрд, и это самый высокий показатель с 2008 года. Эта сумма также на $3 миллиарда выше, чем в 2020 году. Больше всего переводов поступило из Польши — $4,3 млрд, на втором месте — США ($1,1 млрд), на третьем — Великобритания ($0,8 млрд).

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Вячеслава Чечило «The Панда» (и на странице журналиста в социальной сети Facebook), а также в телеграм-канале «headlines Украина».

«За 2021 год заробитчане (трудовые мигранты. — М. Р.) прислали в Украину рекордные 15 млрд долларов. Это уже около 7,5% долларового ВВП и это-то больше, чем принесли металлургия, зерновые или экспорт железной руды. Сумма переводов сейчас вдвое превышает все внешние заимствования госбюджета. Фактически не деньги МВФ, не космические реформы шмыгалят (украинского правительства, которое возглавляет Денис Шмыгаль. — М. Р.), а заробитчане — тот фактор, на котором держится наша социально-экономическая стабильность. Они заводят деньги в страну, и здесь эти деньги расходятся по другим секторам экономики, обеспечивая платежеспособный спрос, подпитывая ЧСВ (чувство собственной важности. — М. Р.) всевозможных «купи-продай», которые «кормят себя сами». Эти же деньги разогревают рынок недвижимости, аппетиты чиновников и так далее. Не заводить деньги в страну заробитчане не могут — тут остаются семьи, которые де-факто выполняют роль заложников. И чем хуже социально-экономическая ситуация в стране, чем больше украинцев вынуждены выезжать работать за границу, тем это сейчас выгоднее для всех, причастных к распределению денежных потоков. Зерно и рабы — экспортная комбинация, которая тут еще никогда власти не подводила», — отметил Вячеслав Чечило.

Денис Шмыгаль Официальное интернет-представительство президента Украины

«Так было всегда, со времён Киевской Руси. Зерно, мед, пушнина (неактуально) и рабы. За исключением короткого периода, который нельзя называть. И еще: экономическое рабство сейчас дело добровольное. Времена всё же меняются: демократию строим…» — добавил Олег С.

«Со временем, освоившись, вывозят семьи. Недолго этот денежный поток ещё будет, потом пойдёт на спад», — написал Aleks S.

«Пора вводить визы на выезд. Чтобы заложники оставались. А то ведь вывозить начнут рано или поздно», — с сарказмом добавил Евгений Я.

«Стыдно за такой рекорд…» — пишет «Немой Канал».

«Вот поэтому и создаются все условия, чтоб люди отсюда валили, и чем больше свалит, тем больше «инвестиций», — отреагировал egoriann.

«Меня умиляет постоянство НБУ в подсчёте чужих денег», — отреагировал Виктор.

Национальный банк Украины Musia-97

«А еще сколько привезли живыми [деньгами] и передали…» — задумался Vladyslav P.

«Заробитчанам пора создать свою партию и диктовать условия на уровне с МВФ», — иронизирует Юрий.

«Т. е. ещё больше украинцев уезжают на заработки в другие страны, т. к. у нас работы нет? Здобулы (достигли. — М. Р.)», — написала с сарказмом Светлана П.

«А сколько в бюджет пошло? Страна — гастарбайтер», — пишет Svitlana L.

«Это не рекорд, это позор!!!» — подытожил Turtle.

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