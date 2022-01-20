20 января 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что дочерняя компания украинской компании «Нафтогаз Украины» — «Нафтогаз Тепло», получившая в управление ряд тепловых электростанций (ТЭЦ), переводит их на биосырье: солому, щепу и мусор.

Мирослава Романенко, , 22:04 — REGNUM Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» — «Нафтогаз Тепло», получившая в управление ряд тепловых электростанций (ТЭЦ), не планирует применять на этих предприятиях газ, а переводит их на биосырье: солому, щепу и мусор. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное решение приняли в рамках переориентации компании на возобновляемые источники энергии.

«Есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор», — приводит слова Михайле украинское издание «Страна».

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Заявление чиновника обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Леся из СТРАНЫ».

«А кизяк?» — иронизирует Pav Br.

«На самом деле не смешно. Черный дым и копоть», — пишет V.

«Средневековье. Докерувалися (доруководились — М. Р.)», — написал Александр.

«Скоро у всех будет палка-копалка, мотыга и сбор ягод в лесу», — отреагировал Дмитрий.

«А это уже Европа? Или ещё лучше будет?..» — с сарказмом поинтересовался Николай С.

Украина идет в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Европе давно уже мусоросжигающие [заводы] работают на выработку энергии. В Италии делают брикеты из скорлупы орехов, жмыха винограда и других отходов сельского хозяйства», — добавила Аня.

«Да-да, и центральное отопление в Италии включают по графику. А частный сектор и котел газовый включает в домах только по приходе домой. Утром ушли — выключили. Пришли в ледяной дом, пару часов протопили, чтобы задницы помыть, и в койку… Европейская экономия — она такая», — ответила Ане Alisa Fox.

«Перевод ТЭЦ на сжигание нового вида топлива стоит столько же, как новую ТЭЦ построить. Сырьевой базы не хватит. Если даже вырубить вокруг все лесопосадки (кстати, в «проклятом совке» насадили), то этого тоже на пару месяцев», — отметил Andrii L.

«Дожились до светлых времён. Топить соломой, кушать воду…» — отреагировал KeS.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А кизяками не пробовали? А, вспомнил! Скотоводческую отрасль тоже уничтожили», — написал Александр.

«Это Европа, ребята. Самый ее центр», — не без сарказма подчеркнула Марина.

«Скоро и до навоза дойдут!» — добавила Юля.

«Вроде ещё и мусором хотят топить. И это ещё не дно. Скоро будут лопаты в аренду на зимние месяцы сдавать. Замёрз — идёшь копаешь траншею или поле перекапываешь. Так и согреешься, и пользу принесёшь родине», — пишет Николай Н.

«Европа как-никак. Наслаждайтесь», — отреагировал один из комментирующих.

«Так вот почему запретили сжигать сухие листья и траву. Это был продуманный ход для создания стратегических запасов топлива», — с сарказмом подытожил Вадим.

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