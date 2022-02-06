В Харькове 5 февраля состоялся так называемый Марш единства, которым планировалось «сказать всему миру, что Харьков — это украинский город». Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что участники шествия скандировали националистические лозунги «Слава Украине! Героям слава», «Харьков — это Украина!», «Одна единая, соборная Украина», «Украина превыше всего». В руках у собравшихся можно было заметить государственные флаги, флаги ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) красно-черного цвета и большой баннер с надписью «Харьков — это Украина». По оценкам журналистов Klymenko Time, на акции присутствовали около трех тысяч человек.

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time.

«CNN сказали: Харьков — это Россия! Значит, Россия! Не надо спорить с союзниками!» — иронизирует «Дон Педро».

«Блин, когда эти люди работают? Одни марши да протесты — чудесная страна!» — шутит «Благо есть».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«А кто решил, что Харькову грозит агрессия России? Нагнетание страстей среди населения без доказательной базы может быть целевой дезинформацией населения или отвлечением от чего-то происходящего в стране», — написал Юрий Б.

«Против неподъемных цен и тарифов никто не выходит», — добавила Наталья.

«Меня удивляет одно, почему они талдычат, что Харьков — это Украина? Они что, сомневаются? Раз так пытаются убедить, значит, тут что-то не то!» — отметила Нина Л.

«[Надоели] уже. Упорно так разваливать страну?! А может, быстрее бы, скорее вернутся земли и народ в Россию», — отреагировала Анна Л.

«А чего ходить-то просто так? Берите лопаты, ломы и копайте противотанковые рвы. Баррикады в городе возводите. Или вы решили своими хождениями отпугнуть «агрессора»?» — с сарказмом добавил Александр Я.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

«Ну это несерьёзно! Меры не совсем эффективны! Предлагаю выставить часовых по периметру Харькова, через 100 метров друг от друга. А, и это… пусть часовые гимн орут без перестану, психологическая атака, так сказать. Тогда точно русский сапог не посмеет ступить на землю казацкую!» — пошутил Иван П.

«Как обычно — под угрозой увольнения согнали бюджетников…» — пишет Анатолий Т.

«Граждане Харькова, видимо, сомневаются и для уверенности пишут, что город сей це (это — О. П.) Украина», — написал Евгений С.

«Ходят, сами себе доказывают, что они с Украины. Сюр какой-то», — задумалась Марина Г.

«Я не представляю, чтобы в России в любом из городов люди доказывали сами себе принадлежность к своей стране», — отметил Александр К.

«Кто чувствует за собой правду, тот ничего не доказывает! А раз доказывают, значит, что-то не так!» — отреагировал Александр Щ.

«Я все же надеялся за 8 лет увидеть хоть один нормальный митинг против запретов буквально всего, включая родной язык большинства, против сомалийской коррупции и нищеты, когда людям приходят дикие счета за коммуналку, против гражданской войны. Ан нет…» — добавил Admin Z.

«Одурманенный народ», — пишет «Палыч».

"Харьков — Украина, Могилев — Белоруссия, Суздаль — Россия. Принудительный урок географии…» — иронизирует «Ангел в тени ледокола».

«Страна-митинг. Что ни день, то демонстрация, парад или митинг», — отметил Данил А.

«У Харькова с Галичиной такое единство, как у Израиля с Палестиной!» — подытожил Uri K.

Отметим, по мнению депутата Рады Ильи Кивы, в Харькове на акции была максимум тысяча человек, об этом украинский политик написал в своем телеграм-канале.

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