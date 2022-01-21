Оксана Переможенко, 21 января 2022, 16:33 — REGNUM Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее имеется сильная историческая связь. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По мнению Зеленского, Российская Федерация якобы может вторгнуться для защиты русскоязычного населения на востоке страны, например в Харькове.

Дурдом
Дурдом
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это будет началом крупномасштабной войны», — добавил он.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в телеграм-каналах украинских журналистов Дианы Панченко («Панченко») и Максима Назарова («Наглый»). Многие напомнили, что ранее в своем видеообращении Зеленский призывал сограждан не паниковать, а теперь снова говорит о «российской агрессии».

«Понимаете, что в голове у Зеленского? В среду: не паникуйте, войны не будет. Сегодня: Россия может захватить Харьков», — пишет Диана Панченко.

«А может, Харьков этого и ждёт? В опросах этого не скажут. Люди боятся дикого нацистского меньшинства», — отметил Максим.

«Что по этому поводу говорят психиатры?» — иронизирует ИN.

«Что тут понимать? Война для читателей западных СМИ, а для своих: не паникуйте, не нагнетайте», — добавил Александр.

«Так это просто проигрыватель — какую пластинку поставили, та и поет», — отреагировала Людмила.

«Интересно, а захват Харькова — это небольшое вторжение или уже большое— с сарказмом поинтересовался Oleg O., напоминая о недавнем заявлении президента США Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому изданию The Washington Post
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому изданию The Washington Post
President.gov.ua

«Ну так сегодня ж пятница. Вечером Киев будет в опасности», — пошутила Ксения.

«Это говорит президент, который ещё вчера просил украинцев не паниковать…» — отметил «А».

"То есть никакого нападения не будет, но Харьков захватят. Что завтра у него в башке случится?» — задался вопросом «Не Скажу».

«Та думаю, Харьков особо и против не будет, как и Одесса. Главное, чтоб как с Крымом — быстро и без бомбежек», — добавил Tom B.

«Он опоздал с опасениями на восемь лет. Когда была реальная угроза, Зеленский выступал на корпоративах», — отреагировал Вячеслав С.

«Зеленский уже готовится сдать Харьков?» — иронизирует Олег.

«Харьков и без войны вернётся в Россию», — написал «БА».

"Ага, а еще Одесса, Запорожье, Херсон, Николаев, Днепропетровск», — добавил Юрий Р.

«Вхождение в Российскую Федерацию ещё заслужить надо — почти бесплатный газ и нефть… Чего Зеленский захотел…» — отметил Сергей.

«О какой полномасштабной войне говорит этот придурок, если Россия возьмёт Харьков?» — не понимает sergeyzf.

«Когда русские танки войдут в Харьков, то харьковчане с цветами их встречать будут!!!» — пишет Дима И.

«Каждый раз одно и то же, и так в течение восьми лет», — возмутилась Vera S.

Подразделение пехоты РККА проходит у памятника Т. Г. Шевченко в освобожденном Харькове
Подразделение пехоты РККА проходит у памятника Т. Г. Шевченко в освобожденном Харькове

«Что значит «оккупировать» Харьков? А мы в Днепропетровске чем хуже? И нам дайте три государственных языка, как в Крыму. И тарифы, и энергоносители, и рабочие места…» — добавил Андрей.

«Желательно б так до Днепра (реки) чтоб «оккупировали», — с сарказмом отреагировала Elena.

«Из Харькова написали, что готовы к встрече: цветы закупают, российские флаги утюгами погладили!» — иронизирует Евгений С.

«Так шо, уже можно покупать спички, гречку и начинать паниковать?» — не без юмора подытожил Андрей.

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