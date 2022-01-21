21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Российская Федерация якобы может вторгнуться на Украину для защиты русскоязычного населения на востоке страны, например в Харькове.

Оксана Переможенко, , 16:33 — REGNUM Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее имеется сильная историческая связь. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По мнению Зеленского, Российская Федерация якобы может вторгнуться для защиты русскоязычного населения на востоке страны, например в Харькове.

Дурдом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это будет началом крупномасштабной войны», — добавил он.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в телеграм-каналах украинских журналистов Дианы Панченко («Панченко») и Максима Назарова («Наглый»). Многие напомнили, что ранее в своем видеообращении Зеленский призывал сограждан не паниковать, а теперь снова говорит о «российской агрессии».

«Понимаете, что в голове у Зеленского? В среду: не паникуйте, войны не будет. Сегодня: Россия может захватить Харьков», — пишет Диана Панченко.

«А может, Харьков этого и ждёт? В опросах этого не скажут. Люди боятся дикого нацистского меньшинства», — отметил Максим.

«Что по этому поводу говорят психиатры?» — иронизирует ИN.

«Что тут понимать? Война для читателей западных СМИ, а для своих: не паникуйте, не нагнетайте», — добавил Александр.

«Так это просто проигрыватель — какую пластинку поставили, та и поет», — отреагировала Людмила.

«Интересно, а захват Харькова — это небольшое вторжение или уже большое?» — с сарказмом поинтересовался Oleg O., напоминая о недавнем заявлении президента США Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому изданию The Washington Post President.gov.ua

«Ну так сегодня ж пятница. Вечером Киев будет в опасности», — пошутила Ксения.

«Это говорит президент, который ещё вчера просил украинцев не паниковать…» — отметил «А».

"То есть никакого нападения не будет, но Харьков захватят. Что завтра у него в башке случится?» — задался вопросом «Не Скажу».

«Та думаю, Харьков особо и против не будет, как и Одесса. Главное, чтоб как с Крымом — быстро и без бомбежек», — добавил Tom B.

«Он опоздал с опасениями на восемь лет. Когда была реальная угроза, Зеленский выступал на корпоративах», — отреагировал Вячеслав С.

«Зеленский уже готовится сдать Харьков?» — иронизирует Олег.

«Харьков и без войны вернётся в Россию», — написал «БА».

"Ага, а еще Одесса, Запорожье, Херсон, Николаев, Днепропетровск», — добавил Юрий Р.

«Вхождение в Российскую Федерацию ещё заслужить надо — почти бесплатный газ и нефть… Чего Зеленский захотел…» — отметил Сергей.

«О какой полномасштабной войне говорит этот придурок, если Россия возьмёт Харьков?» — не понимает sergeyzf.

«Когда русские танки войдут в Харьков, то харьковчане с цветами их встречать будут!!!» — пишет Дима И.

«Каждый раз одно и то же, и так в течение восьми лет», — возмутилась Vera S.

Подразделение пехоты РККА проходит у памятника Т. Г. Шевченко в освобожденном Харькове

«Что значит «оккупировать» Харьков? А мы в Днепропетровске чем хуже? И нам дайте три государственных языка, как в Крыму. И тарифы, и энергоносители, и рабочие места…» — добавил Андрей.

«Желательно б так до Днепра (реки) чтоб «оккупировали», — с сарказмом отреагировала Elena.

«Из Харькова написали, что готовы к встрече: цветы закупают, российские флаги утюгами погладили!» — иронизирует Евгений С.

«Так шо, уже можно покупать спички, гречку и начинать паниковать?» — не без юмора подытожил Андрей.

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