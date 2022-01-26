26 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили инцидент с телеканалом CNN, который 20 секунд обозначал Харьков как российский город в сюжете о военных учениях России.

Оксана Переможенко, , 12:20 — REGNUM Телеканал CNN 20 секунд обозначал Харьков как российский город в сюжете о военных учениях России, транслировавшемся перед интервью с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Надпись «Харьков, Россия», в течение 20 секунд накладывалась в правом верхнем углу на прямую трансляцию с места, как полагал американский телеканал, проведения российских военных учений.

Целостность Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», Klymenko Time и «Наглый». Многие отнеслись к ошибке CNN с юмором. Некоторые также напомнили в связи с этим о недавнем заявлении Владимира Зеленского о том, что Россия может «захватить» Харьков.

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«Мы для них так и остались СССР!» — отреагировал Микола Ш.

«Вот это «залет», — смеется Аркадий.

«Миротворец» не резиновый!» — пошутил lew kom.

«Вот это номер! Рука Кремля!» — с юмором добавил Вячеслав К.

Площадь Свободы. Харьков Shmuliko

«Что, уже? А может ошиблись?» — иронизирует Даша Ч.

«Скоро так будет!» — добавил Богдан.

«Оговорка по Фрейду?» — задалась вопросом Anna.

«Вангуют, что ли?» — шутит Мария Владимировна.

«Какие там натовские войска на Украину? Да они тут заблудятся где-то в бескрайних степях…» — написал Андрей Я.

«Может, CNN знает больше, чем украинские СМИ? И Харьков уже Россия», — продолжил шутить sunwind.

«Как раз наложилось на высказывание Зеленского», — отметил Лёха.

«Их не устраивает отсутствие активной кровопролитной войны. Скоро будут сочинять, что Россия уже напала», — отреагировал Eduard.

«Надо до утра подождать. Может, уже, а мы и не в курсе», — иронизирует Телегамм.

«Доктор сказал — в Россию, значит — в Россию», — смеется Natasha.

«Ребята, вы о чем вообще? Там высшее руководство считает Свердловск и Екатеринбург разными городами, а вы требуете знаний банальной географии от чувака, который клацает текст на экране!» — пишет «А».

«Остановитесь, у нас дурки расформировали, люди не выдержат таких приколов», — не без юмора добавил Anatoliy.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Это канал демократов, кстати, у канала рейтинг сильно упал, его почти уже никто не смотрит и не доверяет», — отметила Татьяна.

«Кто-нибудь, разбудите главнокомандующего!» — иронизирует В 72 , под главнокомандующим подразумевая Зеленского.

«Это что это там такое виднеется в лесах Харькова? Неужели подводная лодка ВМС РФ?» — смеется Yuriy.

«Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт», — пишет Любовь Н.

«Ой, да все американцы до сих пор не знают, где находится Украина и что это вообще такое», — подытожил Димон.

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