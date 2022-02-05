5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве 4 февраля монумент «Родина-мать» подсветили цветами украинского флага. Это было сделано в качестве свидетельства «единения нации», а также — «для защиты украинской земли».

Оксана Переможенко, , 21:21 — REGNUM В Киеве монумент Родина-мать подсветили цветами украинского флага. Об этом 4 февраля в своем телеграм-канале сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Монумент Родина-мать Министерство культуры и информационной политики Украины

По словам украинского министра, это было сделано в качестве свидетельства «единения нации», а также — «для защиты украинской земли».

«Подсвечивать монумент «Родина-мать» в знак объединения украинцев будут сегодня (4 февраля — О. П.) до 24:00», — добавил министр.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое издание».

«Волшебное российско-белорусское электричество творит чудеса», — иронизирует Максим Т.

«Всегда говорю, пока есть герб на [монументе] Родине-мать, не всё ещё потеряно… Бандерлоги туда ближайшие 50 лет не доберутся», — добавил Александр.

«Это как символ — большое и значимое не победить!» — ответила Александру Таисия.

«А костер возле нее не развели и дикие пляски и скачки не устроили? Незачёт, недотянули до аборигенов Полинезии», — шутит Natasha.

Дикая Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо было куда-то бабло списать, а тут проще всего…» — отреагировал Олег.

«Все, что умеем…» — пишет Marina.

«Тошнит уже от этих цветов и от мовы», — написал ahtamar.

«Известно ли, во сколько всё это творчество обошлось?» — поинтересовался GRG Georgi R.

«Герб не могут убрать (технически трудно, да и денег нет). Нет у рагулей (рагуль или рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) методов против инженеров из СССР», — прокомментировал Мирный.

«Министр мракобесия придумал очередной бред, так и живём. К нам впору учёных присылать для изучения вируса, поразившего мозги», — с сарказмом добавил Влад.

«Ну, а как еще показать, что ты больший «патриот», чем остальные? Не реальным же отстаиванием интересов граждан», — отметил Eduard.

«Пусть Ткаченко займётся культурой уже наконец-то! Люди в музеи не ходят, а если ходят — там… холод, потому что ничего не отапливается. А ещё там работают люди в шубах и валенках, — постой весь день в холодном помещении. Лучше потратить деньги на тупое освещение или очередной огромный не нужный никому флаг. Бесит», — не выдержала Julia.

Киев. Украина Министерство культуры и информационной политики Украины

«Самих не тошнит уже от желто-синего?» — поинтересовался Руслан.

«Декоммунизаторский луч. Это сильно», — смеется Роберт.

«Представляю, сколько срубили с бюджета за эту подсветку», — задумалась Надежда Г.

«Конечно, это намного патриотичнее, чем рухнувшие мосты», — с сарказмом отреагировал Anatoly.

«Не смущает, что там герб СССР?» — поинтересовался А.В.

«Родина-мать и Герб СССР до сих пор успешно противостоят капиталистическому режиму на Украине! Даже несмотря на шакальи попытки киевского режима», — написал Pochtal'on Stechkin.

«Сразу цены вниз поползли», — пошутил Tom Fisher.

Проблема Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это как-то облегчит людям жизнь? Может, тарифы понизят, цены, пенсии поднимут? Нет?..» — иронизирует MBS.

«А может, газ подешевел?» — не без юмора задумался Игорь К.

«У меня складывается такое впечатление, что для наших других цветов, кроме голубо-желтого, не существует», — прокомментировал Tot.

«Денег слишком много?» — недоумевает Yurii N.

«Это Родина-мать. Советская Родина», — подытожил Руслан.

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